Hamburg macht in der ganzen Stadt Impfangebote. Die MOPO hat zusammengetragen, wo eine Impfung neben dem Impfzentrum und den Hausarztpraxen im August noch möglich ist.

Impfzentrum in den Messehallen

Noch bis zum 10. August gibt es hier täglich von 8-20 Uhr Impfungen ohne Termin. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre, Minderjährige müssen von einem oder einer Erziehungsberechtigten begleitet werden. Es gibt Impfstoff von Biontech und Moderna. Adresse: Hamburg Messe Eingang West, Hallen A2 und A3.

Impfungen in Hamburger Krankenhäusern

In den Hamburger Krankenhäusern gibt es Impfungen nur mit Termin. Die Terminvergabe erfolgt zentral über die Impf-Hotline 116 117 oder online unter www.impfterminservice.de.

Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn; Tangstedter Landstraße 400, 22417 Hamburg

Asklepios Klinikum Harburg; Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg

Bethesda Krankenhaus Bergedorf; Glindersweg 80, 21029 Hamburg

Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel; Hohe Weide 17, 20259 Hamburg

Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen; Süntelstraße 11a, 22457 Hamburg

Institut für Hygiene und Umwelt in Hamm; Beltgens Garten 2, 20537 Hamburg

Offene Impfangebote in den Hamburger Bezirken

In vielen Hamburger Bezirken gibt es offene Impfangebote ohne Termin. Meist finden sie in Bürgerhäusern oder Kirchen statt und bieten Impfstoff von Biontech oder Johnson&Johnson zur freien Auswahl an. Für Biontech erfolgt die Zweitimpfung am selben Standort, für Johnson&Johnson braucht es nur eine Impfung.

Impfangebote in Altona

12. August:

Bürgerhaus Bornheide; 9-15 Uhr, Bornheide 76, Osdorf; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

Impfangebote in Eimsbüttel

9. August: Freizeitzentrum Schnelsen, 9-15 Uhr; Wählingsallee 16; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

23. August: Bürgerhaus Lenzsiedlung, Julius-Vosseler-Str. 193; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

30. August: Freizeitzentrum Schnelsen, 9-15 Uhr; Wählingsallee 16; Impfstoffe: Biontech (Zweitimpfung)/ Johnson&Johnson

Impfangebote in Harburg

5. August: Ev.-luth. Apostelkirche Harburg; 9-15 Uhr, Hainholzweg 52; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

Kinder- und Jugendzentrum; 9-15 Uhr, Beerentalweg 35c, Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

8. August: Einkaufszentrum Harburg Arcaden, 13-18 Uhr, Lüneburger Straße 39; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

9. August: Centermanagement BGZ Süderelbe Kulturhaus Süderelbe, 9-15 Uhr, Am Johannisland 2; Impfstoff: Johnson&Johnson

14. August: Ev.-Luth. Michaeliskirchengemeinde Hamburg-Neugraben, 9-15 Uhr, Cuxhavener Str. 323; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

21. August: Ev.-Luth. Cornelius-Kirchengemeinde, ab 9 Uhr, Fischbeker Weg 26a

26. August: Kinder- und Jugendzentrum; 9-15 Uhr, Beerentalweg 35c; Impfstoffe: Biontech (Zweitimpfung)/ Johnson&Johnson

Ev.-luth. Apostelkirche Harburg, 9-15 Uhr, Hainholzweg 52; Impfstoffe: Biontech (Zweitimpfung)/ Johnson&Johnson

Impfangebote in Großhansdorf

29. August: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck, 9-15 Uhr; Alte Landstraße 20; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

Impfangebote in Hamburg-Mitte

5. August: Ev.-luth. Kirchengemeinde Hamburg-Hamm, Gemeindehaus, 11-17 Uhr, Horner Weg 17; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

25. August: Bürgerhaus Wilhelmsburg, 9-15 Uhr, Mengestr. 20; Impfstoffe: Biontech (Zweitimpfung)/ Johnson&Johnson

26. August: Gemeinde Philippus und Rimbert, Manshardtstr. 105; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

Impfangebote in Hamburg-Nord

5. August: Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Markus Hoheluft, 9-15 Uhr, Heider Str. 1; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

7. August: Bürgerhaus Barmbek, 9-15 Uhr, Lorichsstr. 28a; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

19. August: Kirchengemeinde der Martin-Luther-Gemeinde Alsterdorf, 11-17 Uhr, Bebelallee 156; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

Impfangebote in Wandsbek

5. August: Wandsbeker Turn- und Sportverein Concordia, ab 11 Uhr, Bekkamp 25; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

6. August: Jenfeld-Haus, 9-15 Uhr, Charlottenburger Str. 1; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

9. August: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eilbek, Versöhnungskirche, 9-15 Uhr, Eilbektal 15; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

13. August: Erlöserkirche und Gemeindehaus in Farmsen, 9-15 Uhr, Bramfelder Weg 23; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

19. August: Ev.-Lut. Simeon-Kirchengemeinde Bramfeld; 9-15 Uhr; Am Stühm-Süd 83, 22175 Hamburg; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

20. August: Friedenskirche und Gemeindehaus Berne; 9-15 Uhr, Lienaustr. 6, 22159 Hamburg; Impfstoffe: Biontech/ Johnson&Johnson

27. August: Jenfeld-Haus, 9-15 Uhr, Charlottenburger Str. 1g; Impfstoffe: Biontech (Zweitimpfung)/ Johnson&Johnson

Weitere Impfangebote und Aktualisierungen sind auf der Webseite der Stadt Hamburg zu finden.