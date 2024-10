Seit drei Tagen ist auf Kuba landesweit der Strom ausgefallen – am Sonntag ist auch noch der Hurrikan „Oscar“ auf Land getroffen. Präsident Miguel Díaz-Canel kündigte währenddessen an, keine Unruhen in der „öffentlichen Ordnung“ zu dulden.

Der Hurrikan der Kategorie eins erreichte den Osten des Inselstaats in der Karibik um 17.50 Uhr (Ortszeit, 23.50 Uhr MESZ), wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) mitteilte. Demnach hatte „Oscar“ Windgeschwindigkeiten von fast 130 Stundenkilometern und bewegte sich mit einem Tempo von etwa elf Kilometern pro Stunde in Richtung Westen.

Kuba: Drei Tage ohne Strom – jetzt erreichte der Hurrikan die Insel

Präsident Miguel Díaz-Canel hatte die Einwohner zuvor vor dem Hurrikan gewarnt und erklärt, die Behörden arbeiteten „mit Hochdruck daran, die Bevölkerung und die wirtschaftlichen Ressourcen“ vor „Oscar“ zu schützen.

Während eines Stromausfalls nach dem Ausfall eines großen Kraftwerks in Havanna bereiten Bewohner eine Suppe über einem offenen Feuer zu. picture alliance/dpa/AP | Ramon Espinosa Während eines Stromausfalls nach dem Ausfall eines großen Kraftwerks in Havanna bereiten Bewohner eine Suppe über einem offenen Feuer zu.

Kuba ist bereits den dritten Tag infolge ohne Strom. Das Stromnetz war am Freitag zusammengebrochen, nachdem das größte der acht baufälligen Kohlekraftwerke der Insel unerwartet abgeschaltet worden war.

Mit Blick auf die Stromausfälle erklärte Díaz-Canel, die Regierung werde keine Unruhen dulden. Einige Leute hätten am Samstag versucht, „die öffentliche Ordnung zu stören“. Die Regierung werde gegen die Verantwortlichen „streng vorgehen“, erklärte er.

Stromversorgung soll bis Montagabend wieder hergestellt sein

Energieminister Vicente de la O Levy verkündete am Sonntag vor Journalisten, die Stromversorgung werde für die meisten Kubaner bis Montagabend wiederhergestellt. „Der letzte Kunde wird wahrscheinlich am Dienstag wieder Strom haben“, fügte er hinzu.

Kuba erlebt derzeit seine schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, seines ehemals wichtigsten Verbündeten. Eine hohe Inflation sowie Lebensmittel- und Medikamentenknappheit machen der Bevölkerung zu schaffen. (dpa/mp)