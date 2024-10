Stromausfall auf Kinderbeatmungsstation – Babys in Gefahr!

Auf einer Beatmungsstation in einer Essener Klinik fällt plötzlich der Strom aus. Fünf Kinder müssen schnell verlegt werden – darunter ein sechs Monate altes Baby.

In einer Essener Klinik ist der Strom in einer Beatmungsstation ausgefallen, auf der 16 Kinder versorgt wurden. Die gesamte Station war am Samstagabend wegen eines technischen Defekts von der Energieversorgung abgeschnitten, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine provisorische Stromversorgung war demnach aufgrund des Defekts nicht möglich.

Um die Versorgung der Kinder sicherzustellen, wurden sie zunächst innerhalb des Klinikgebäudes im Stadtteil Rüttenscheid auf eine andere Station verlegt. Ein sechs Monate altes Baby wurde in einem Inkubator in die Uniklinik Essen gebracht.

Vier weitere Kinder wurden per Krankentransporter nach Gelsenkirchen in eine andere medizinische Einrichtung verlegt. Die übrigen elf Kinder konnten nach einer internen Umorganisation in der Klinik in Rüttenscheid bleiben und dort weiterbehandelt werden. Für die Gesundheit der 16 Kinder blieb der Stromausfall letztlich folgenlos. (dpa)