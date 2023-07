Streiks an Italiens Flughäfen – was Urlauber heute wissen müssen

Reisende, die am Samstag nach Italien oder von dort zurück nach Deutschland fliegen wollten, haben vor dem Abflug oftmals in die Röhre geschaut. Ein Streik hat den Flugverkehr auf vielen Verbindungen in das südeuropäische Land stark beeinträchtigt.

Das Bodenpersonal, unter anderem zuständig für Abfertigungs- und Check-In-Dienste, streikt am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Rund 1000 Flugverbindungen sowie mehr als 250.000 Passagiere könnten von dem Ausstand betroffen sein, schätzte der italienische Verbraucherschutzverband Codacons. Auch Reisende aus Deutschland sind betroffen.

Hunderte Flüge – auch von und nach Deutschland – wurden bereits gestrichen. An den Flughäfen wird Chaos erwartet. Einige Flugverbindungen etwa von Rom-Fiumicino nach München, Köln, Hamburg oder Frankfurt fallen in dem Zeitraum des Ausstands aus.

Ebenso vom Flughafen Mailand-Malpensa in Norditalien wurden Flüge nach Deutschland gestrichen. Außerdem wurden Flüge von deutschen Flughäfen nach Italien gecancelt. Deutsche Reisende werden daher aufgefordert, sich über den Status ihrer Flüge zu informieren.

Italienische Medien warnen vor einem „schwarzen Samstag“ im Flugverkehr. Denn zusätzlich zum Bodenpersonal streiken die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge steuern, von 12 bis 16 Uhr.

Auch bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair hatte zuvor mitgeteilt, dass wegen des Streiks mit Flugausfällen und Einschränkungen auf Flügen von und nach Italien zu rechnen sei.

Die Lufthansa teilte auf ihrer Internetseite folgendes mit: „Im Falle einer Annullierung werden Sie von Lufthansa kostenlos und in der Regel automatisch auf einen anderen Flug umgebucht“. Die Fluggesellschaft steuert von Hamburg aus unter anderem Rom, Mailand und Neapel an. Eurowings, deren Maschinen ab Hamburg unter anderem nach Catania, Verona oder Cagliari fliegen, teilte ebenfalls mit, dass im Falle einer Annullierung „automatisch nach einem Ersatzflug“ gesucht würde.

Nach einem landesweiten Bahnstreik am Donnerstag ist dies der zweite Ausstand in Italien, der Tausende Menschen betrifft und zu Problemen im öffentlichen Verkehr führt. Die Streiks treffen Italien mitten in der Hauptreisezeit und während einer Hitzewelle mit hohen Temperaturen. (dpa/fbo)