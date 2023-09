Stiftung Warentest lobt Wärmepumpen: Das ist der Testsieger

Sie versprechen klimafreundliches Heizen, Effizienz und waren monatelang im Mittelpunkt der politischen Diskussion: Wärmepumpen. Stiftung Warentest hat nun sechs Modelle auf Effizienz und Umwelteigenschaften getestet – und kommt dabei zu einem überwiegend positiven Ergebnis.

Im Gesamturteil kommen die Produkte der drei deutschen Hersteller am besten weg: Die Viessmann-Pumpe als Testsieger erhält die Gesamtnote 2,1, das Modell von Wolf eine 2,3 und die Pumpe von Stiebel Eltron eine 2,4. Neben einer weiteren noch guten Pumpe wurden zwei Modelle insgesamt mit „befriedigend“ bewertet – in Summe ein solides Ergebnis. Erfreulich: Alle im Test untersuchten Wärmepumpen waren in der Lage, ein typisches Einfamilienhaus zu heizen.

Stiftung Warentest testet Wärmepumpen

Die Siegerpumpe von Viessmann (Modell Vitocal 250-A AWO-E-AC 251. A10) sei sowohl bei Radiatoren – als auch Fußbodenheizungen sehr wirtschaftlich. Die CHA-10/400V der Firma Wolf erzielte ebenfalls eine hohe Effizienznote, ist bei Heizkörper-Heizungen allerdings etwas schwächer als die Viessmann-Pumpe.

Beide Geräte konnten die Tester:innen mit einem geringen jährlichen Klimaeinfluss – durch Stromverbrauch und Wahl des Kältemittels – überzeugen. Außerdem nutzen sie das vergleichsweise klimaschonende Kältemittel Propan. (alp/afp)