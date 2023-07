Ein Bad in der Elbe ist vielen selbst jetzt im Sommer zu kühl. Im Herbst und Winter ist das Wasser richtig eisig. Trotzdem soll der Fluss in Zukunft in der kalten Jahreszeit für warme Wohnzimmer und Küchen bei Tausenden Hamburgern sorgen. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) spricht euphorisch von einem „Quantensprung“. Doch wie kann ziemlich kaltes Wasser das Verfeuern von Kohle ersetzen?