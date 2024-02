Sie lebte im Untergrund: Spektakulärer Fahndungserfolg – „RAF-Rentnerin“ verhaftet

Die „RAF-Rentner“ haben die Behörden jahrzehntelang genarrt – jetzt gibt es einen Fahndungserfolg: Die ehemalige Terroristin Daniela Klette ist in Berlin festgenommen worden.

Das berichtet die „Welt“ und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Demnach wurde die 65-Jährige im Stadtteil Kreuzberg von Sicherheitskräften verhaftet.

Die Ermittler werfen ihr und ihren Komplizen Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) versuchten Mord und schwere Raubüberfälle in den Jahren 1999 bis 2016 vor. Die Tatorte lagen nach Angaben der Sicherheitsbehörden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die so genannten „RAF-Rentner“ lebten im Untergrund, begingen die Taten, um an Geld zu kommen.

In den letzten Wochen war der Fahnungsdruck massiv erhöht worden, auch in der Sendung „Aktenzeichen XY“ wurde ein Zeugenaufruf gestartet, woraufhin rund 250 Hinweise eingingen. Womöglich hat einer davon jetzt zum Erfolg geführt.

Klette gehörte zur dritten Generation der Terroristen, die etwa für den Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt (Hessen) verantwortlich gewesen sein soll.