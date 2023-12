Sorge um Gundula Gause: Schwächeanfall im „heute-journal“!

Plötzlich fing sie an zu stottern: Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause musste am Montagabend ihren Auftritt beim ZDF-„heute journal“ abbrechen. Was war geschehen?

Knapp acht Minuten nach Beginn der Sendung sprach die 58-Jährige plötzlich undeutlich. Ihre Stimme stockte. Es schien, als ob Gundula Gause Probleme hatte, vom Teleprompter abzulesen. Dann verschwand sie vom Bildschirm. Ihre Kollegin Dunja Hayali übernahm.

Die Zuschauer blieben ratlos zurück. Doch zum Ende der Sendung gab es eine beruhigende Nachricht: „Gundula ist gerade etwas schwindelig geworden, aber Entwarnung: Es geht ihr wieder besser“, erklärte Moderatorin Dunja Hayali zum Ende der Sendung, die sie allein weiter moderiert hatte.

In den sozialen Netzwerken kommentierten Zuschauerinnen und Zuschauer den Vorfall und zeigten sich angesichts von Hayalis Versicherung erleichtert. Die 58 Jahre alte Gundula Gause ist seit 1993 Co-Moderatorin der Sendung. (dpa/mp)