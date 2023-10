Instagram-Attacke: Thomalla verlässt die CDU – was Lindemann damit zu tun hat

Zwölf Jahre lang war Sophia Thomalla (34) Mitglied der CDU, sie trat unter anderem wegen Alt-Kanzlerin Angela Merkel in die konservative Partei ein. Doch die CDU und Thomalla – diese Beziehung ist jetzt zu Ende. Auslöser ist der Umgang mit ihrem Ex-Freund und Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60).

Die rechten Parolen von Friedrich Merz, die Zusammenarbeit mit der AfD – all das scheint Sophia Thomalla nicht zu stören. Ganz im Gegenteil: Die CDU sei Teil der „woken Berliner Bubble“. Deswegen tritt die Moderatorin jetzt aus der Partei aus.

CDU-Abend mit Shelby Lynn: Sophia Thomalla tritt aus Partei aus

Bei einem frauenpolitischer Abend der Bundestagsfraktion von CDU und CSU hat auch unter anderem die Nordirin Shelby Lynn eine Rede zum Thema „Gewalt gegen Frauen – Das Schweigen brechen“ gehalten. Lynn hat den Rammstein-Skandal ausgelöst, indem sie Ende Mai Fotos von Hämatomen postete. Lindemann weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

„Eine Frau einzuladen, die tatsächlich und echte Gewalt erleben musste – das wäre meiner Meinung nach der richtige Weg, diesem so wichtigen Thema eine ehrliche Präsenz zu schenken – ohne billige Aufmerksamkeit zu erhaschen“, schreibt Thomalla in einem am Donnerstag veröffentlichten Instagram-Statement.

Instagram/sophiathomalla Dieses Statement postete Sophia Thomalla am Donnerstag auf Instagram – und verkündete damit ihren Partei-Austritt. Dieses Statement postete Sophia Thomalla am Donnerstag auf Instagram – und verkündete damit ihren Partei-Austritt.

Instagram/sophiathomalla

Die Moderatorin war zwischen 2011 und 2015 mit dem Rammstein-Frontmann liiert und hatte sich auch schon in der Vergangenheit deutlich positioniert: „Diesen ‚Vorfall‘ hat es nie gegeben!“, sagte sie der „Bild“. Lynns Vorwürfe seien „frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für fünf Minuten Ruhm verschaffen möchte“, so Thomalla weiter.

Sophia Thomalla hat sich sogar Till Lindemanns Gesicht auf den Arm tattoowieren lassen. (Archivbild) IMAGO / Eventpress Sophia Thomalla hat sich sogar Till Lindemanns Gesicht auf den Arm tattoowieren lassen. (Archivbild)

In ihrem jüngst veröffentlicht Statement zu ihrem Austritt schreibt sie: „Dass Politiker wie Dorothee Bär und Julia Klöckner sich für einen schnellen und billigen Applaus aus der woken Berliner Bubble lieber mit Personen beschäftigen, die fernab jeglicher Relevanz sind, statt um die eigentlichen Sorgen der Bürger, ist halt leider genau einer der Gründe, warum die AfD einen so relevanten Aufschwung bekommt.“ Bär und Klöckner hatten Lynn zu dem frauenpolitischer Abend eingeladen. (elu)