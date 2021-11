Anzügliche Sprüche, respektlose Bemerkungen, eine Hand auf dem Knie: Für viele Frauen gehört das noch immer zum traurigen Alltag. Politikerinnen bilden da keine Ausnahme, wie eine neue Studie zeigt.

60 Prozent der jüngeren Politikerinnen (unter 45 Jahren) in Parlamenten oder Parteien haben schon einmal sexuelle Belästigung erlebt. Das geht aus einer Studie der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) und dem Meinungsforschungsinstitut Allensbach hervor.

Übergriffe häufig bei informellen Zusammenkünften

In allen Altergruppen können 40 Prozent der Frauen von Belästigungen berichten, drei Prozent erlebten sie „schon häufiger“. Unter den jüngeren Politikerinnen sogar sechs Prozent.

Berichtet wird in der Studie unter anderem von taxierenden Blicken und unerwünschter Anmache. Auffällig: Zu den Übergriffen kam es vor allem bei informellen Zusammenkünften, etwa bei abendlichen Treffen auf Parteitagen, Wahlpartys oder Klausurtagungen.

„Das wundert mich leider nicht“, kommentierte die bayerische Grünen-Politiker Katharina Schulze die Studie. „Es ist eine Männer-Welt.“ Laut der Untersuchung hat auch knapp die Hälfte der Politikerinnen das Gefühl, als Frau weniger ernst genommen und häufiger unterbrochen zu werden.