Ist sie schwanger? Ist sie nicht schwanger? Und ist sie nicht schon längst zu alt für ein Kind? Die Liste könnte ewig weitergehen – und ist seit Jahren Alltag für Hollywoodstar Jennifer Aniston (52). Ihr Privatleben wird in den US-Klatschspalten bis ins kleinste Detail durchleuchtet und bewertet – und immer wieder geht es um die Baby-Frage. Was das mit ihr gemacht hat, offenbarte die Ex von Brad Pitt (57) nun in einem Interview.

Bereits 2016 schrieb die „Friends“-Ikone in einem Gastbeitrag der „Huffington Post“: „Fürs Protokoll: Ich bin nicht schwanger. Was ich bin, ist genervt.“ Sie habe es satt, Teil dieses Narrativs zu sein. Und auch im aktuellen Interview mit dem „Hollywood Reporter“ sagt die Schauspielerin, dass sie unter den ständigen Gerüchten um eine Schwangerschaft in der Presse gelitten und sie als verletzend empfunden habe.

Verständlich, denn kaum einer anderen Prominenten wird so häufig eine Schwangerschaft unterstellt wie Aniston. Das häufig aufgebaute Image dabei: eine kinderlose Ü50-Frau, die todunglücklich darüber ist, ihr Leben nicht schreiendem Nachwuchs zu widmen – oder bewusst ihre Karriere über den Kinderwunsch gestellt hat. Besonders letzte Behauptung traf die Pitt-Ex, wie sie sagt.

Jennifer Aniston: „Ich bin bereit für eine neue Liebe“

Die Öffentlichkeit wisse überhaupt nicht, ob sie möglicherweise sogar aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen könne, und mutmaße nur: „Kann ich Kinder haben? Das war schmerzhaft und fies“, so Aniston weiter. Mittlerweile habe sie aber mit den anmaßenden Behauptungen abgeschlossen.

Der Schauspielerin, die bis 2017 mit Kollege Justin Theroux verheiratet war, ist außerdem die Doppelmoral bei der Bewertung ihres Privatlebens im Vergleich zu männlichen Kollegen ein Dorn im Auge. Sie sagt: „Männer können so oft heiraten, wie sie wollen. Sie könnten Frauen in ihren 20ern oder 30ern heiraten. Frauen ist das nicht erlaubt.“

Wobei: Auch bei Hollywood-Frauen geht der Trend immer häufiger zum jüngeren Gemüse, siehe Heidi Klum und Tom Kaulitz, der dritte und 16 Jahre jüngere Ehemann des Supermodels. Und auch für Aniston könnten eines Tages noch einmal die Hochzeitsglocken läuten, denn Anfang des Jahres sagte sie in einem Podcast: „Ich bin bereit für eine neue Liebe.“ Und die braucht dann auch keine Kinder, um so richtig schön zu sein. (alp)