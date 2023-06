Smarte Idee: So wollen Tierschützer liebestollen Eichhörnchen das Leben retten

Augen auf im Straßenverkehr – das gilt auch für Eichhörnchen. Leider wissen die putzigen Tiere das nicht – was oft fatale Folgen hat. Deshalb gibt es in Memmelsdorf jetzt eine lebensrettende Luftbrücke für sie. Die soll vor allem triebgesteuerten männlichen Nagern das Leben retten.

Mehr als 20 Hörnchen fanden auf der Ausfallstraße des Örtchens nahe Bamberg bisher jährlich den Tod. Das soll sich jetzt ändern: mit einer eichhörnchen-kompatiblen Brücke! In mehreren Metern Höhe wurde im Ort ein dickes Polypropylen-Seil über die Straße gespannt, daran sollen sich die Wildtiere über den Asphalt hangeln. An beiden Enden ist je ein Futterkasten angebracht – als Lockmittel. Die Nager-Brücke ist videoüberwacht, so wollen Tierschützer checken, ob das Brücken-Angebot Anklang findet.

Eichhörnchen sollen sich an einem Seil über die Straße hangeln

Eichhörnchen sind Baumbewohner – die Straßenverkehrsordnung ist ihnen verständlicherweise völlig fremd. Besonders die männlichen Vertreter vergessen oft jede Vorsicht: In der Paarungszeit jagen die Hörnchen-Männer den Weibchen hinterher. „Da achten sie nicht auf ihre Umgebung“, sagt sagt Juliana Neumayer von der Eichhörnchen-Auffangstation Bamberg.

Memmelsdorf im oberfränkischen Landkreis Bamberg hat als eine der ersten Gemeinden in Deutschland eine Brücke nur für Eichhörnchen eingerichtet. picture alliance/dpa Memmelsdorf im oberfränkischen Landkreis Bamberg hat als eine der ersten Gemeinden in Deutschland eine Brücke nur für Eichhörnchen eingerichtet.

„Aber wenn es möglich ist, gehen Eichhörnchen immer über die Bäume“, erklärt die Tierschützerin – dort seien sie auch vor Greifvögeln besser geschützt als am Boden. Aber wenn auf der anderen Straßenseite ein Weibchen lockt, dann rasen die horny Hörnchen auch über den Asphalt. Die Brücke ist eine lebensrettende Alternative – und Expertin Neumayer ist sicher, dass sie auch genutzt wird.

Die Überquerungshilfe in Memmelsdorf ist nicht die einzige in Deutschland: Auch in Berlin, München, Trier, Vlotho (NRW) und im oberbayerischen Krailling sind Seile gespannt, die die flinken Nager von Straßen fernhalten sollen. Ein einfacher Trick, der Leben rettet.