Sie dachten er wird entführt: Polizeieinsatz wegen JGA

Er wurde von maskierten Personen in einen Transporter gezogen: Eine vermeintliche Entführung hat am Freitagnachmittag die Polizei in Magdeburg auf den Plan gerufen. Doch der Grund war ein ganz anderer …

Passanten, die die Szene beobachteten, informierten die Polizei, erklärte ein Sprecher am Samstag. Die Beamten hätten vor Ort schnell aufklären können, dass es sich dabei um einen Streich im Zusammenhang mit einem Junggesellenabschied handelte, sagte ein Sprecher.

Polizei: Feiernde müssen Kosten eventuell tragen

Die Polizei warnt vor solchen öffentlichkeitswirksamen Aktionen, da Passanten diese auf den ersten Blick als ernsthaft einstufen könnten.

Die Verursacher müssen den Angaben zufolge damit rechnen, an den Kosten des Polizeieinsatzes beteiligt zu werden. (dpa/ncd)