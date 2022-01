In Mailand wurden in der Silvesternacht offenbar mehrere Frauen sexuell belästigt. In den vergangenen zwei Wochen erstatteten bereits neun Frauen Anzeige, nun kamen noch die Fälle zwei weiterer Frauen dazu. Es kam zu Hausdurchsuchungen und Festnahmen.

Eine Frau stamme aus dem norditalienischen Genua, die andere aus Vicenza in der Nähe von Venedig, schrieb die Mailänder Zeitung „Corriere della Sera“ am Samstag. Die Angaben wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Polizeikreisen bestätigt. In dem Fall nahmen Ermittler bereits zwei tatverdächtige junge Männer fest – einen in Mailand und einen in Turin.

Die Zahl der betroffenen Frauen, die Anzeige erstatteten, stieg damit auf elf. Auch zwei Frauen aus Deutschland haben in der „Bild“ von den Übergriffen berichtet.

Mailänder Silvesternacht: Verdacht auf sexuelle Nötigung auf dem Domplatz

Der Fall erlangte italienweit und darüber hinaus großes Aufsehen. In Deutschland ließ er Erinnerungen an die Silvesternacht 2015/16 in Köln wach werden, als zahlreiche Frauen im Bereich des Hauptbahnhofs und Doms bedrängt wurden. Im Mailänder Fall sind auch zwei junge Frauen aus Mannheim betroffen. Die Polizei in Deutschland vernahm die beiden Studentinnen nach eigenen Angaben am Dienstag und wollte die Informationen ihren italienischen Kollegen zukommen lassen.

Mehr Samstag. Mehr Sonntag. Mehr MOPO!

Unsere extra-dicke MOPO AM WOCHENENDE hat es in sich: Auf 72 Seiten gibt’s aktuelle News, packende Reportagen, spannende Geschichten über Hamburgs unbekannte Orte und die bewegte Historie unserer Stadt, die besten Ausgehtipps für’s Wochenende, eine große Rätsel-Beilage und vieles mehr. Die MOPO AM WOCHENENDE: Jeden Samstag und Sonntag für Sie am Kiosk – oder ganz bequem im Abo unter MOPO.de/abo

In Mailand gehen die Ermittler von mehreren Vorfällen sexueller Nötigung durch junge Männer im Bereich des zentral gelegenen Platzes vor dem Dom aus, einem beliebten Treffpunkt bei großen Events. Einige mutmaßliche Opfer schilderten in den Medien unter anderem, sie seien begrapscht und bedrängt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kapitolsturm angezettelt: Wer sind die „Oath Keepers”?

Es kursierten auch Videoaufnahmen, die unter anderem zwei Frauen zeigen, die in einer Menschenmenge an eine Absperrung gedrängt stehen, sich schließlich befreien und zu Polizisten laufen. Um sie herum explodieren immer wieder Böller. Auch Schreie sind zu hören. Mailands Bürgermeister Beppe Sala verurteilte die Übergriffe. Das sei „unserer Stadt nicht würdig“, sagte er dem „Corriere della Sera“ zufolge.

Sexuelle Nötigung in Italien: Es gibt 18 Verdächtige

Die Beamten ermittelten mit Hilfe von Zeugenaussagen, der Videoaufnahmen und anschließenden Hausdurchsuchungen 18 Verdächtige. Einige von ihnen sind nach Polizeiangaben Italiener nordafrikanischer Abstammung. Drei von ihnen sind demnach noch minderjährig. Die beiden Festgenommenen bleiben auf Anordnung der Untersuchungsrichterinnen laut „Corriere della Sera“ auch wegen Fluchtgefahr vorerst in Haft. (dpa/ncd)