Traurige Gewissheit nach Vatertags-Feier: Beide Vermisste sind tot

Zwei 22-Jährige sind seit einer Party an Christi Himmelfahrt in Brandenburg verschwunden. Ihre Kleidung wurde später an einem See gefunden, die Polizei sucht mit Wasserspürhunden nach ihnen. Nun die traurige Gewissheit: Beide Männer konnten nur noch tot geborgen werden.

Nachdem am Mittwochmorgen der erste Vermisste aus dem See geborgen worden war, fanden die Einsatzkräfte einige Stunden später auch den zweiten jungen Mann: Mit Hilfe eines Sonar-Roboters, also eines speziellen Ortungssystems, und Tauchern sei die Leiche im Wasser gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Die Einsatzkräfte hatten zuletzt mit Wasserspürhunden und Tauchern nach den beiden Männern gesucht, aber zunächst ohne Erfolg. Die Polizei verwies auf eine schlechte Sicht in dem Gewässer. Die speziell ausgebildeten Hunde fuhren in einem Boot über den See, um Personen unter Wasser zu erschnüffeln.

Am Himmelfahrtstag am vergangenen Donnerstag hatten die beiden jungen Männer mit Freunden in Zabelsdorf gefeiert, einem Ortsteil der Stadt Zehdenick. Die Polizei vermutet, dass sie dann in der Nacht auf Freitag noch in den See gegangen waren.

Am Wochenende war die Region im Norden Brandenburgs bereits mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden. Auch Familie und Freunde starteten Suchaktionen. (dpa/mp)