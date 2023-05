Senioren-Paar aus brennendem Reetdachhaus im Norden gerettet

Bei einem Großfeuer in Süderdorf bei Tellingstedt wurde ein Reetdachhaus zerstört. Das ältere Ehepaar, das dort wohnt, hatte Glück: Die Senioren konnten sich mithilfe der Nachbarn rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Laut Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung, als die Einsatzkräfte am Dienstagabend eintrafen. Auch ein Wohnmobil vor dem Haus stand in Flammen.

Reetdachhaus brennt in Süderdorf bei Tellingstedt

Das ältere Ehepaar, das das Haus bewohnt, konnte sich vor dem Feuer retten. Unter anderem halfen Nachbarn dabei, die beiden ins Freie zu bringen.

Der 79-jährige Mann und seine 85-jährige Frau blieben unverletzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Offenbar war gegen 19.30 Uhr eine Sicherung gesprungen – möglicherweise steht dies in Zusammenhang mit dem Ausbruch des Feuers. (alp)