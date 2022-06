Scientology: versteckte Botschaften in Kinderhörspielen

Vor dem Einschlafen gibt’s noch eine Gute-Nacht-Geschichte – das ist in vielen Familien Tradition. Schön, dass es so viele kindgerechte Geschichten auf Apple, Spotify und Co. gibt. Allerdings sind nicht alle so harmlos, wie sie klingen: t-online berichtet, dass eine Scientologin gefährliche Glaubenssätze der Sekte an kleine Kinder vermittelt.

Kostenlos und ohne Abo gibt es bei Streamingdiensten die „Tierischen Abenteuer von Amanda’s Bauernhof“, wo zum Beispiel die Mäuschen Murklino und Murkelinchen was erleben. Scheinbar voll süß und harmlos, fünf bis sieben Minuten lang, für Kinder ab drei Jahren, wie Verfasserin „Amanda Ahorn“ schreibt.

Hinter den Gute-Nacht-Geschichten steckt eine Scientologin

Hinter dem Pseudonym steckt laut t-online-Recherche die Scientologin Gloria S. aus Niedersachsen. Auf Anfrage von t-online gab sie auch zu, dass die Schriften, auf denen ihre Reihe basiert, von ihr „aus religiöser Motivation und sozialer Verantwortung“ verbreitet werden.

Grundlage des Hörspiels ist die Broschüre für Kinder „Wie man gute Entscheidungen trifft“, die ebenfalls von Gloria S. über eine Internetseite vertrieben wird und im Original von der „The Way to Happiness Foundation“ stammt – einer Scientology-Organisation.

Gloria S. weist allerdings an keiner Stelle auf Scientology hin. Die „grundlegenden Regeln“ in den Bauernhof-Geschichten beruhten „auf gesundem Menschenverstand“ … (miri)