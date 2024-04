Schwächeanfall im Live-TV: Schreckmoment bei RTL

Schock am frühen Morgen: Plötzlich ist im Studio der RTL-Sendung „Punkt 6“ Gepolter zu hören – und eine aufgewühlte Moderatorin zu sehen. Später kann der Sender Entwarnung geben.

Ein Schwächeanfall hinter der Kamera hat in der Live-Sendung „Punkt 6“ von RTL am Dienstag für einen kleinen Schockmoment gesorgt. Das Moderatoren-Duo aus Angela Finger-Erben und Daniel Fischer kündigte gerade einen neuen Beitrag an, als plötzlich Gepolter im Studio zu hören war. Erschrocken hielt sich Finger-Erben die Hand vor den Mund und sagte: „Ach du scheiße.“ Danach wurde der Beitrag eingeblendet.

RTL: Schwächeanfall im Live-TV

RTL berichtete später über die Hintergründe zu dem Vorfall. Wie der Sender auf RTL.de schrieb, hatte ein Kameramann während der Live-Sendung einen Schwächeanfall erlitten. Vor den Augen des Moderatoren-Duos sei er umgekippt. Die Redaktion habe sofort einen Notarzt verständigt. Zum Glück sei dann alles glimpflich ausgegangen – dem Mann gehe es wieder besser. Eine RTL-Sprecherin bestätigte auf Nachfrage am Nachmittag den Vorfall und betonte zugleich: „Dem Kollegen geht es gut.“ Mehrere Medien hatten berichtet.

Moderatorin Angela Finger-Erben berichtete auf RTL.de, dass es ein Schreck für sie gewesen sei. „Wir sind einfach nur froh, dass er schnell zu sich gekommen ist und danach gesprochen hat. Mir ist in dem Moment wieder bewusst geworden, wie schnell so was passieren kann. Wie schnell man einfach umkippen und man ganz schnell die Kontrolle verlieren kann.“ (dpa/mp)