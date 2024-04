Philipp Amthor kippt auf Pressekonferenz um – und übernimmt wichtigen Posten

Philipp Amthor ist für seine Schlagfertigkeit bekannt. Die verlässt ihn auch nicht, als er bei der Vorstellung als künftiger Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommerns einen Schwächeanfall hat.

Für Philipp Amthor ist das Amt des Generalsekretärs der CDU Mecklenburg-Vorpommerns nach eigenem Bekunden ein umwerfender Job. Dass er dies bei der Bekanntgabe seiner Nominierung am Mittwoch in Schwerin gleich wörtlich nahm und wegen eines Schwächeanfalls zu Boden sank, rief Besorgnis nicht nur bei seinen Parteifreunden hervor. Doch nach wenigen Sekunden erhob er sich wieder und beantwortete nach kurzer Unterbrechung weiter die Fragen der Journalisten.

Als möglichen Grund für den Aussetzer führte er an, an dem Tag noch nichts gegessen zu haben. Dann fügte er in gewohnt humorvoller Weise hinzu, dass erholsame Osterferien offenkundig nicht gut seien für einen Workaholic wie ihn.

CDU MV: Philipp Amthor kippt auf Pressekonferenz um

Später meldete sich der 31-Jährige auch auf Instagram mit einem Hallo aus der Pizzeria in Schwerin, in der die kurzfristig anberaumte Pressekonferenz stattgefunden hatte: „Was soll ich sagen, es war so umwerfend, dass ganz Deutschland in Sorge ist wegen großer Medienberichterstattung ,Philipp Amthor erleidet Schwächeanfall‘. Ich kann Euch sagen, nach einer Minute habe ich die Fragen wieder schlagfertig beantwortet“, erklärte er und versicherte, er sei fit.

Er werde Amthor für das Amt des Generalsekretärs vorschlagen, kündigte der bisherige Amtsinhaber und designierte Landesparteichef Daniel Peters an. Da er selbst auf dem Landesparteitag am 13. April in Rostock für den Landesvorsitz kandidiere, werde das von ihm bislang ausgeübte Amt frei.

Philipp Amthor wird Generalsekretär der CDU Meck-Pomm

„Ich habe mir Philipp Amthor als Generalsekretär sehr, sehr gewünscht und ihn gefragt, ob er diese verantwortungsvolle Aufgabe bei uns im Landesverband übernehmen würde. Und ich kann mit großem Stolz sagen, dass er zugesagt hat. Ich glaube, dass wir damit den absolut Richtigen für diese wichtige Aufgabe gefunden haben“, zeigte sich Peters überzeugt. Amthor sei bekannt für seine pointierte Wortwahl in der politischen Auseinandersetzung und könne damit auch motivieren.

Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung des bisherigen Landesparteichefs Franz-Robert Liskow Anfang dieses Jahres war erneut auch Amthor als möglicher Kandidat für das Spitzenamt gehandelt worden. Doch das hatte der Politiker aus Ueckermünde mit der Begründung abgelehnt, seinen politischen Platz aktuell in der Bundespolitik zu sehen.

CDU Mecklenburg-Vorpommerns: Personal-Querelen

Als die Nordost-CDU gut ein Jahr vor der Landtagswahl 2021 wegen des Rücktritts ihres damaligen Hoffnungsträgers Vincent Kokert ebenfalls einen neuen Parteichef suchte, galt Amthor schon einmal als aussichtsreicher Kandidat für das Spitzenamt. Doch bremsten ihn einflussreiche Parteigranden aus, weil ihnen die Erinnerung an die umstrittene Lobbyarbeit des Jungpolitikers für ein New Yorker Start-up noch zu frisch schien. Er habe aus den Fehlern von damals gelernt, sagte Amthor nun in Schwerin.

Keine Probleme sieht Amthor nach eigenen Worten darin, sein Mandat in Berlin mit den künftigen Aufgaben als Generalsekretär der Landespartei zu verbinden. Er übernehme mit dem neuen Amt wichtige organisatorische Aufgaben und wolle dabei seine guten Verbindungen in die Bundespolitik für die CDU im Land nutzen. Es gelte, in einer Teamleistung alles dafür zu tun, „dass die CDU Mecklenburg-Vorpommerns wieder mit maximaler Kraft in die anstehenden Wahlen starten kann“.

CDU in MV nur noch drittstärkste Kraft

Mit Daniel Peters an der Spitze könne das am besten gelingen. „Denn ich bin fest davon überzeugt, dass auch sein Politikstil der richtige ist. Die Zeiten des Wegharmonisierens, des Ignorierens von Problemen sind vorbei“, sagte Amthor. Peters hatte als CDU-Generalsekretär und als Landtagsabgeordneter immer wieder heftige Verbalattacken gegen die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geführte rot-rote Koalition gerichtet.

Bei der Landtagswahl 2021 hatte die knapp 4500 Mitglieder zählende CDU Mecklenburg-Vorpommerns mit 13,3 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren. Sie ist damit nur noch drittstärkste Kraft im Parlament, hinter SPD und AfD. Bei den im Juni bevorstehenden Kommunalwahlen wolle sich die CDU wieder besser präsentieren und ihre Position als stärkste kommunalpolitische Kraft im Land verteidigen.

SPD: CDU MV setzt „weiter auf Krawall und Schmutzkampagne“

Nach Einschätzung der SPD, die von 2006 bis 2021 in MV mit der CDU als Juniorpartnerin regierte, wird sich mit der künftigen Parteispitze der Union das gegenseitige Verhältnis nicht ändern. Mit der Nominierung Amthors als Generalsekretär habe Daniel Peters klargemacht, dass er „weiter auf Krawall und Schmutzkampagne“ setze, sich selbst aber die Hände nicht mehr so schmutzig machen wolle, sagte Julian Barlen, Generalsekretär der Nordost-SPD. Der CDU warf er zudem vor, „die Amthor-Affäre rund um dessen bundespolitische Einflussnahme für Augustus Intelligence“ bis heute nicht aufgearbeitet zu haben. „Trotzdem ist Käuflichkeit offensichtlich kein Ausschlusskriterium für die CDU-Spitze in MV“, sagte Barlen.

Der Bundestag hatte im August 2020 allerdings bei dem damals schon beendeten Engagement Amthors für das New Yorker Start-up keine Rechtsverstöße festgestellt. Auch die Berliner Staatsanwaltschaft sah keinen Anfangsverdacht einer Bestechlichkeit oder Bestechung. Amthor habe lediglich seinen Kontakt zum Bundeswirtschaftsministerium genutzt mit dem Ziel der Unterstützung des Unternehmens, hieß es.