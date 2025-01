Schüsse und Messerstiche: Polizei warnt vor diesem Mann

Maximilian Helmut Janke ist 19 Jahre alt, gilt als gefährlich und wird deutschlandweit gesucht. Vorsicht: Sprechen Sie ihn auf keinen Fall an!

In der Bachstraße in Detmold (NRW) kam es am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei erlitt ein 43-jähriger Mann eine Schussverletzung im Gesicht.

Ein 19-Jähriger, der mutmaßlich der Schütze ist, wurde mit einer Stichverletzung am Oberkörper schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht und befinden sich nicht in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen entfernte sich eine Person vom Tatort.

Polizei warnt: Verdächtigen auf keinen Fall ansprechen

„Die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen läuft auf Hochtouren“, teilte die Polizei Bielefeld mit. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bei dem Gesuchten handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 19-jährigen Maximilian Helmut Janke.

Die Behörden warnen: „Sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an, da er möglicherweise bewaffnet ist. Informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110.“ Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen zu dem versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung führt die Mordkommission „Bach“ des Polizeipräsidiums Bielefeld in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Detmold und der Kreispolizeibehörde Lippe.

Der leitende Ermittler Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe erklärte: „Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben kann, sollte sich dringend bei der Polizei melden.“ Zeugen werden gebeten, sich bei der Mordkommission „Bach“ unter 0521/545-0, bei der Kreispolizeibehörde Lippe unter 05231/6090 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.