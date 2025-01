Schuhdiebin verkauft Beute bei Kleinanzeigen – und tappt in Falle

„Wiedersehen macht Freude!“ – das gilt besonders, wenn man seine gestohlenen Schuhe unverhofft auf der Verkaufsplattform Kleinanzeigen wiederfindet. Blöd für die Schuhdiebin, die so mit einem Trick ganz einfach überführt werden konnte.

Einem jungen Paar aus Essen wurden in der Nacht zum 5. Januar drei Paar teure Sneaker geklaut, die vor ihrer Haustür standen. Es dauerte nicht lange und die Schuhe tauchten online wieder auf: Bereits am nächsten Nachmittag entdeckten die beiden ihre Sneaker auf der Plattform Kleinanzeigen.

Über 100 Paar Schuhe wurden in der Wohnung gefunden

Das Paar lockte die Verkäuferin in eine Falle. Es vereinbarte einen Termin, um ein Paar Schuhe zu kaufen und informierten parallel die Polizei. Als sie gemeinsam in der Wohnung eintrafen, staunten sie nicht schlecht: Insgesamt 101 Schuhe von Größe 22 bis 48 standen in der Wohnung verteilt.

Die Beamten stellten die Schuhe, zwei Kinderwagen, mehrere Taschen, einen Geldbeutel, einen Laptop und das Smartphone der Frau sicher. Gegen die 43-Jährige wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. (mp)