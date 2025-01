Die Zahlen sind besorgniserregend: Mehr als 331.000 Mal wurde im Jahr 2023 die Diagnose „Depression“ in Hamburg gestellt – mehr als drei Mal so häufig wie noch im Jahr 2018. Auch das Krankheitsbild „Burnout“ wurde bis Ende Juni 2024 schon so oft bescheinigt wie im ganzen Jahr 2018. Angesichts der prekären Lage haben die zuständigen Behörden einen neuen „Psychiatrieplan für Hamburg“ entwickelt. Dieser wird in der kommenden Woche in der Landespressekonferenz (LPK) vorgestellt. Insgesamt 25 Maßnahmen sollen dabei helfen, um eine bessere Versorgung im Bereich der psychischen und psychiatrischen Erkrankungen zu garantieren. Die MOPO erklärt, was genau dieser Plan vorsieht und wo Sie wirklich Hilfe bekommen können.