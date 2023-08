Schreckliches Versehen: Berliner Polizist schießt seinem Teenie-Bruder in den Hals

Ein junger Polizist aus Berlin hat seinem kleinen Bruder seine Dienstwaffe zeigen wollen. Dabei löste sich aus Versehen ein Schuss – und traf den Teenager.

Der 22-jährige Polizist hat seinem Bruder in den Hals geschossen und diesen dadurch schwer verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend in der Wohnung des Beamten im Ortsteil Gropiusstadt.

Berlin: Polizist zeigt Bruder Waffe – Schuss verletzt Teenager

Der Mann wollte demnach seinem Bruder seine Dienstwaffe zeigen, wobei sich ein Schuss löste und den Jugendlichen am Hals traf. Die Polizeisprecherin wollte zum Alter des Bruders keine Angaben machen.

Der Tageszeitung „BZ“, die zuerst über den Vorfall berichtet hatte, zufolge ist er 15 Jahre alt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Sein Zustand sei momentan stabil, sagte die Sprecherin.

Gegen den Beamten werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Disziplinarrechtliche Schritte würden in Abhängigkeit von diesen Ermittlungen geprüft. (afp/mp)