Schrecklicher Unfall mit Bus: Schulband-Mitglieder und Begleiter sterben

Bei einem schweren Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Ohio sind am Dienstagmorgen (Ortszeit) sechs Menschen, darunter drei Jugendliche, ums Leben gekommen.

Nach Angaben von Ohios Autobahnpolizei wurden auf einer Fernstraße auf Höhe des Ortes Etna unweit der Hauptstadt Columbus zwei Autos, zwei Gewerbefahrzeuge sowie ein gecharterter Bus mit 54 Schülern und Begleitern an Bord in einen Unfall verwickelt.

Was genau den schweren Unfall ausgelöst habe, werde derzeit ermittelt, hieß es in der Polizeimitteilung. Wie der US-Sender CNN berichtete, handelte es sich bei den Busreisenden um die Mitglieder einer Schulband aus dem nordöstlichen Schulbezirk Tuscarawas Valley. Sie befanden sich auf dem Weg zu einem Auftritt in Columbus. Bei den gestorbenen Insassen eines Autos handelte es sich laut dem Sender um Eltern, die als Begleiter mitfuhren, sowie eine Lehrkraft.

Die Polizei sprach von einer Art Kettenreaktion, bei der mindestens drei Fahrzeuge in Brand geraten seien. Noch am Unfallort wurden laut Polizei sechs Menschen für tot erklärt: zwei 18-Jährige und ein 15 Jahre alter Passagier des Busses sowie alle drei Insassen eines der Autos im Alter von 56, 39 und 45 Jahren. 15 Schüler, deren Busfahrer sowie zwei Fahrer aus den anderen Autos wurden demnach in örtliche Krankenhäuser gebracht. (dpa/mp)