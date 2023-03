Schoko-Fabrik geht in die Luft: Sieben Menschen tot

Nach der Explosion in einer Süßwarenfabrik in West Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania ist die Zahl der Toten auf Sieben gestiegen. „Es war ein tragisches Ereignis“, sagte Bürgermeisterin Samantha Kaag auf einer Pressekonferenz. Es werde jedes einzelne Detail untersucht, um zu prüfen, wie es dazu kommen konnte, und um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederhole.

Die Explosion in der Fabrik hatte sich am Freitagabend (Ortszeit) ereignet. Zu den fünf bereits geborgenen Todesopfern kamen am Sonntagabend zwei weitere hinzu, die noch identifiziert werden müssten, sagte Polizeichef Wayne Holben. Man gehe jedoch davon aus, dass es sich um zwei Personen handele, die zuvor als vermisst galten. Mindestens zehn Menschen seien bei der Explosion verletzt worden, berichtete der Fernsehsender ABC News.

West Reading: Ursache für Fabrik-Explosion ist noch unklar

Die Ursache für den Vorfall war zunächst noch unklar. In US-Medien wurde über ein Gasleck spekuliert, eine offizielle Bestätigung gab es dafür bisher nicht. Auf Videos war eine heftige Explosion zu sehen. Das Gebäude sei in den 1960er Jahren errichtet worden, hieß es bei einer Pressekonferenz mit Vertretern der Stadt und der Polizei. In der Fabrik seien seit vielen Jahren Süßigkeiten produziert worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin zieht vor Gericht: „Vermieter wollte mir meinen Hund Bailey verbieten“

In West Reading leben gut 4000 Menschen. Die Kleinstadt ist knapp 100 Kilometer von der Metropole Philadelphia entfernt. (mp/dpa)