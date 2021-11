Schneeleoparden an Corona gestorben

Nicht nur für Menschen ist das Coronavirus gefährlich, auch Tiere erkranken. Im Vergleich zu Menschen sind jedoch sehr wenige Fälle bekannt. Im Kinderzoo von Lincoln im US-Staat Nebraska hat es nun jedoch drei Schneeleoparden erwischt: Ranney, Everest und Makalu starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Auf Facebook bezeichnete der Zoo den Tod der drei am Freitag als „wahrlich herzzerreißend“. Der Tierpark behandelte die Leoparden und zwei Sumatra-Tiger seit Oktober gegen das Virus. Die beiden Tiger seien genesen, hieß es.

In den USA ist es bereits in verschiedenen Zoos zu Corona-Infektionen unter Tieren gekommen. Im Zoo von San Diego erkrankte im Juli ebenfalls ein Schneeleopard, im Januar steckten sich mehrere Gorillas mit dem Virus an – wohl über den Kontakt mit ihren Pfleger:innen.

Daraufhin wurden vielerorts Raubkatzen, Primaten und andere Tiere gegen Corona geimpft. Besonders anfällig für eine Infektion sind laut Expert:innen Menschenaffen und Raubkatzen in Gefangenschaft.