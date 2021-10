Riesige Rauchsäule: 20 Busse gehen in Flammen auf

Eine riesige Rauchsäule steigt in den Nachthimmel, über der Stadt kreist ein Polizeihubschrauber, Explosionen sind zu hören: Ein Großbrand auf einem Betriebsgelände der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat am Donnerstagabend mindestens 20 Busse vollständig zerstört.

Die Busse gerieten in einem Busdepot der SSB in Brand, schnell griffen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. Die Löscharbeiten beschäftigten die 210 Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in die Morgenstunden. Den Angaben zufolge benötigten sechs Angestellte der SSB ärztliche Hilfe. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen und kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Stuttgart: Großbrand zerstört Busdepot – Ursache unklar

Ob ein technischer Defekt zum Ausbruch des Brandes geführt habe oder Brandstiftung, ermitteln die Beamten nun. Anzeichen für eine vorsätzliche Tat gab es der Polizei zufolge jedoch nicht. Auch die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Augenzeugen meldeten das Feuer laut einer Polizeisprecherin gegen 20 Uhr. Beamte sperrten den Bereich daraufhin weiträumig ab, ein Polizeihubschrauber unterstütze den Einsatz aus der Luft.

Der Großbrand hielt auch Anwohner des Industriegeländes im Stadtteil Gaisburg in Atem. Diese waren dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten und das betroffene Gebiet zu meiden. Am frühen Freitagmorgen wurde die Warnung wieder aufgehoben.

Mögliche Auswirkung des Brands auf den Busbetrieb seien noch unklar, sagte ein SSB-Sprecher am Freitagmorgen. Zuvor hatte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart mitgeteilt, dass auf SSB-Buslinien zu Betriebsbeginn mit Beeinträchtigungen zu rechnen sei. (dpa/fbo)