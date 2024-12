Rekordsummen bei „El Gordo“ – ganz Spanien spielt um 2,7 Milliarden Euro

In Spanien halten am Sonntag wieder Millionen Menschen den Atem an – und hoffen auf einen Geldsegen. Die traditionelle Weihnachtslotterie des Landes bringt Milliarden unters Volk.

Zwei Tage vor Heiligabend schüttet die weltberühmte spanische Weihnachtslotterie am Sonntag Gewinne von insgesamt mehr als 2,7 Milliarden Euro aus. Das sind 112 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Ziehung beginnt am Sonntag um 9 Uhr. Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste der Welt.​ Aufgrund der ausgespielten Gesamtsumme, die jährlich zunimmt, wird sie als die größte Tombola des Planeten bezeichnet.

Wer „El Gordo“ zieht, ist um vier Millionen Euro reicher

Der Hauptgewinn, genannt „El Gordo“ (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird dieses Jahr 193 Mal ausgezahlt – acht Mal mehr als im Vorjahr, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Der Geldsegen entspricht 70 Prozent der diesjährigen Verkaufseinnahmen von 3,86 Milliarden.

Ein Millionenpublikum wird die Ziehung im Madrider Opernhaus Teatro Real vor Ort sowie live vor den TV-Schirmen verfolgen. Die Zahlen werden wie immer singend von Schülern des Madrider Internats San Ildefonso vorgetragen.

Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel befinden sich 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale. Die Zeremonie dauert immer mindestens rund drei Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden. (dpa/mp)