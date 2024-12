Bei uns kommen in der Vorweihnachtszeit Lebkuchen und Spekulatius auf den Teller. In Spanien, Großbritannien, Italien oder Skandinavien ist dann Weihnachten, wenn es Panettone oder Mince Pie selbstgemacht oder in den Geschäften gibt. Wer die typischen Spezialitäten aus anderen Ländern probieren möchte, wird auch in Hamburg fündig. Bei folgenden Adressen zum Beispiel.