Rekordsumme! Lotto-Spieler gewinnt 220 Millionen Euro

Ein Teilnehmer der Lotterie Euromillionen hatte extremes Glück: Ihn erwartet in Frankreich ein Rekordgewinn. Beim Eurojackpot ist ein Tippschein aus Niedersachsen derzeit ebenfalls viel Geld wert.

In Frankreich ist am Freitagabend ein Rekordjackpot der Lotterie Euromillionen in Höhe von 220 Millionen Euro geknackt worden. Der oder die Glückliche habe nun 60 Tage Zeit, um sich zu melden, sagte ein Sprecher von „La Francaise des Jeux“. Bislang lag der höchste Gewinn aus der Lotterie in Frankreich bei 200 Millionen Euro. Der „Spiegel“ berichtete zuerst.

Lotto: Spieler aus Frankreich gewinnt 220 Millionen Euro

Das Los trägt nach Angaben der Veranstalter die Zahlen 21, 26, 31, 34, 49 und die sogenannte Sternzahl 2 und 5. Euromillion gibt es seit 2004. Es ist eine länderübergreifende Lotterie: Spieler und Spielerinnen aus Frankreich, Spanien, Großbritannien, Luxemburg, Belgien, Schweiz, Portugal, Irland und Österreich nehmen teil. Der bisherige Rekordjackpot von 210 Millionen Euro war im Februar in die Schweiz gegangen.

Doch nicht nur in Frankreich kann sich nun jemand freuen – auch in Niedersachsen gibt es einen glücklichen Gewinner. Wie die regionale Lottogesellschaft am Samstag mitteilte, gewann hier ein Spieler oder eine Spielerin den Eurojackpot in Höhe von rund 33 Millionen Euro. Der- oder diejenige hat den Tippschein in der Region Hannover abgegeben. Noch sei die Identität des Gewinners jedoch nicht bekannt, so eine Sprecherin von Toto-Lotto Niedersachsen. (vd)