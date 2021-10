Was für eine Wahnsinns-Summe! Mehr als 2 Millionen Euro hat ein Lottospieler aus dem Bezirk Harburg jetzt gewonnen. Das ist bereits der zweite Lottogewinn in Millionenhöhe in diesem Jahr in Hamburg.

Die sechs richtigen Lottozahlen 4 – 7 – 10 – 15 – 43 – 46 bescheren einem noch unbekannten Spieler aus dem Süden der Stadt exakt 2.035.169,20 Euro in der zweiten Gewinnklasse bei Lotto 6aus49.

Hamburg: Lottospieler gewinnt mehr als 2 Millionen

Bei der Lottoziehung am vergangenen Sonnabend setzte ein Glückspilz aus Brandenburg ebenfalls auf die richtigen sechs Zahlen. Ihm und dem Gewinner aus Hamburg fehlte nur noch die Superzahl 4 für den Jackpotgewinn von rund 16 Millionen Euro.

Der Hamburger Tippschein wurde vergangene Woche in einer Lotto-Annahmestelle im Bezirk Harburg abgegeben. Da die erste Gewinnklasse bei Lotto 6aus49 unbesetzt blieb, steigt der Jackpot weiter. Mit den sechs Richtigen plus Superzahl haben nun bundesweit alle Tipperinnen und Tipper bereits bei der kommenden Mittwochsziehung eine neue Chance auf einen gut gefüllten Jackpot. (ck/dpa)