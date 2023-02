Refurbished-Shops im Test: Wo generalüberholte Handys besonders gut sind

Gebraucht und günstiger statt neu und das neueste Modell: Viele Menschen setzen beim Smartphone-Kauf genau darauf und kaufen immer häufiger Geräte, die refurbished sind. Also gebrauchte, aber geprüfte Geräte, die – dank Reparatur und Reinigung – wieder auf neuem Stand sind. Die Stiftung Warentest prüfte nun Anbieter von generalüberholten Handys. Das Ergebnis:

Dass sich mit dem Kauf eines refurbished Handys viel Geld sparen lässt, stellten auch die Prüfer von Stiftung Warentest fest. So sparen Kund:innen beim Anbieter Refurbishedstore mit 20 Prozent am wenigsten, bei Clevertronic mit rund 50 Prozent am meisten.

Refurbished heißt eigentlich immer, dass die Geräte vor dem Weiterverkauf fachmännisch geprüft, gereinigt und gegebenenfalls repariert werden. Was die Optik der Smartphones angeht, waren die Tester:innen meist überzeugt, viele Geräte waren in einem „bemerkenswert guten Zustand“. Auch die Technik war meist ohne Fehler. Im Vergleich insgesamt vorn liegen die Verkaufsplattformen Black Market, Ebay Refurbished und Rebuy. Bei allen dreien war auch die Qualität der Smartphones am höchsten.

Stiftung Warentest: Refurbished-Shops im Vergleich

Aber: In einigen Shops haperte es an anderen, wichtigen Stellen. Die Shops von BuyZoxs und Refurbed wurden hinsichtlich der Nutzbarkeit der Geräte nur mit „ausreichend“ bewertet. So klangen die Lautsprecher verzerrt oder die Kamera funktionierte nicht richtig. Mit einem von BuyZoxs gelieferten Gerät konnte nicht telefoniert werden – wegen einer noch aktiven Sim-Sperre des Vorbesitzers. Ein Gerät von Refurbed konnte keine Sicherheitsupdates durchführen. Am besten schnitten hier die Shops von Rebuy, Asgoodasnew und Clevertronic ab.

Auch den Refurbished Store von Apple prüfte Stiftung Warentest – allerdings außer Konkurrenz. Urteil: Die beiden iPhones 11 wurden mit „ausgezeichnet“ bewertet. Allerdings kriegen laut Apple alle Geräte, die über den Refurbished Store verkauft werden, einen neuen Akku und ein neues Gehäuse. Dafür sind die Smartphones dann auch deutlich teurer als bei anderen Refurbished-Anbietern. Laut Stiftung Warentest seien ältere Modelle damit „in manch anderem Shop neu sogar günstiger erhältlich als refurbished bei Apple“. (alp)