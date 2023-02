Ein Kleid von Prada, ein Spiegel mit Goldrahmen oder ein gut funktionierendes gebrauchtes Fahrrad: Was die einen aussortieren, ist für andere ein echter Schatz. Wie schön, wenn Kleidung, Möbel oder Fahrräder eine Chance für ein zweites Leben bekommen. In unseren Lieblingsgeschäften kaufen übrigens nicht nur Schnäppchenjäger, sondern auch Hollywood-Stars ein.

Vintage ganz britisch

Schon immer war Meisun Farhat ein Fan von britischer Vintage-Mode. Vor fünf Jahren hat sie den legendären Laden in der Büschstraße 9 (Neustadt), einer Seitenstraße der Colonnaden, von Rudolf Beaufays übernommen. Hochwertige Herrenmode wie mit Rosshaar gefütterte Sakkos, edle Seidenschals oder Schuhe aus Pferdeleder, alles Markenware z.B. von Turnbull & Asser, Brioni, Aqua­scutum oder John Lobb, kauft sie vorzugsweise in London. Hollywood-Star Susan Sarandon kommt regelmäßig vorbei. Zuletzt kaufte die Schauspielerin hier einen roten Zylinder für das Burning Man Festival in Nevada.

Bezahlbarer Luxus

Hosenanzüge von Dior, Kleider von Prada oder Schuhe von Louboutin kosten neu ein kleines Vermögen. Gebraucht (und oft noch neuwertig) sind die Wunschobjekte dagegen erschwinglich. Läden wie Secondella (Hohe Bleichen 5, Altstadt) und Schickimicki (Eppendorfer Weg 206, Hoheluft-West) haben sich auf gebrauchte Designerkleidung spezialisiert. Besonders aufmerksam und stilsicher beraten werden Kundinnen auch bei „Je suis!“ in der Erikastraße 48 in Eppendorf. Inhaberin Martina Angelique Becker hat nicht nur ein Händchen für schöne Mode und Accessoires, sondern auch den richtigen Blick für die Kleidung, die am besten zu ihren Kundinnen passt.

Bei Secondella in der City gibt es hochwertige Designermode aus zweiter Hand. Anke Geffers Bei Secondella in der City gibt es hochwertige Designermode aus zweiter Hand.

Flohmarkt in der Halle

Was für eine gute Idee: Vor etwa einem Jahr mietet Sylvia Heyer eine alte Fabrikhalle im Hinterhof der Gaußstraße 118 in Ottensen und eröffnete dort ihr Vintage Kaufhaus. Hier kann jeder zum Preis von 99 Euro pro Monat einen eigenen Stand mieten und Flohmarktware verkaufen, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Sylvia managt das – und bringt von Di- bis Sa. von 11 bis 19 Uhr Kleinmöbel, Kleidung, Spielzeug und Geschirr an Kundinnen und Kunden.

Beim Hallenflohmarkt im Vintage Kaufhaus in Ottensen kann jeder einen Stand mieten. Anke Geffers Beim Hallenflohmarkt im Vintage Kaufhaus in Ottensen kann jeder einen Stand mieten.

Räder aus zweiter Hand

Seit 2017 verkaufen und reparieren Stephan Tegtmeyer und seine vier Kollegen bei Eimsbike im Schulweg 22 in Eimsbüttel Fahrräder. Gebrauchte Räder kosten ab 245 Euro, sind durchgecheckt, verkehrssicher und fahrbereit. Wer einen Radschaden hat, kann zur Blitzreparatur jederzeit ohne Termin vorbeikommen.

Stephan Tegtmeyer von Eimsbike in Eimsbüttel verkauft und repariert neue und gebrauchte Fahrräder. Eimsbike/hfr Stephan Tegtmeyer von Eimsbike in Eimsbüttel verkauft und repariert neue und gebrauchte Fahrräder.

Bei Zeitgeist Vintage am Ballindamm finden Kundinnen und Kunden ausgefallene Hoodies, Hemden, Kleider und Collegejacken aus den 70er und 80er Jahren. Anke Geffers Bei Zeitgeist Vintage am Ballindamm finden Kundinnen und Kunden ausgefallene Hoodies, Hemden, Kleider und Collegejacken aus den 70er und 80er Jahren.

Zeitgeist in der City

Cooler Laden mit viel Platz, Blick auf die Binnenalster und Klamotten die auf den ersten Blick gar nicht nach Second Hand aussehen. Collegejacken, Sommerkleider aus den 70ern, Hoodies und Hawaiihemden – bei Zeitgeist Vintage am Ballindamm 9 (Altstadt) füllt sich die Tasche – oder der hauseigene Zeitgeist-Jutebeutel – schnell und nachhaltig dazu.