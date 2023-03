Preiszoff im Supermarkt: Darum gibt es Ihr Lieblingsprodukt nicht mehr

Irritation zwischen den Regalen – wieso gibt’s das Trockenfutter für meinen Hund nicht mehr? Und wo sind die Schokoriegel? Der Grund dafür, dass Sie in einigen Supermärkten Ihre Lieblingsprodukte nicht mehr finden: ein heftiger Preis-Zoff zwischen Herstellern und Einzelhandel. Edeka zum Beispiel hat schon knallhart Konsequenzen gezogen.

Bereits seit September vergangenen Jahres tobt der Streit zwischen der „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“, so hieß Edeka ursprünglich, und dem Mars-Lebensmittel-Riesen in den USA. Edeka-Filialen hatten nach und nach schon diverse Mars-Produkte durch Eigenmarken und Konkurrenzprodukte ersetzt.

Hintergrund des Zoffs: Angeblich wegen der Inflation und gestiegener Energiekosten hat unter anderem auch der Mars-Konzern die Preise für seine Produkte drastisch erhöht – laut Edeka um eine zweistellige Prozentzahl.

Mars-Konzern: Rund 450 Produkte führt Edeka nicht mehr

Unverschämt, finden die Edeka-Kaufleute. Unter diesen Umständen könne man die Produkte nicht anbieten, ohne die Preise im Supermarkt nicht auch deutlich zu erhöhen.

Hersteller und Einzelhandel konnten sich nicht einigen – und jetzt greifen die Supermärkte knallhart durch: Laut „Lebensmittel-Zeitung“ sind insgesamt rund 450 Artikel der Mars-Gruppe nun nicht mehr erhältlich.

Mars macht nämlich viel mehr als nur Mars-Schokoriegel: Auch Naschereien wie Balisto, Bounty, Milky Way, Snickers und Twix sind von dem Hersteller. Und noch ganz andere Produkte: Ben’s Original, Ebly, Mirácoli, Tasty Bite – und ein buntes Potpourri an Tiernahrung wie zum Beispiel Cesar, Chappi, Frolic, Kitekat, Pedigree, Sheba, Thomas, Trill und Whiskas.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieser Hamburger Supermarkt ist ein Star – auch nach seinem Umzug

Und Edeka ist nicht das einzige Unternehmen, das die krassen Preiserhöhungen nicht mitmachen will: Auch Konkurrent Rewe hat schon im November 22 erklärt, dass einige Vorstellungen der Hersteller komplett übertrieben seien. Man habe Preiserhöhungen in Höhe von einer Milliarde Euro auf dem Tisch, sagte Rewe-Chef Lionel Souque. Darauf werde man sich keinesfalls einlassen: „Wir können und wollen die Preise nicht so stark erhöhen, wie die Industrie das fordert. Die Menschen haben nicht so viel Geld“, sagte der Franzose.

Aber was nun? Edeka will die Lücken im Sortiment weiter mit Eigenmarken schließen. Statt Reis von Uncle Ben’s soll es zum Beispiel nun vermehrt Produkte von Reis fit geben. Schwieriger soll die Suche nach Ersatzprodukten hingegen bei Tiernahrung und Kaugummis sein – auch die Marken Wrigley’s und Orbit stammen vom Mars-Konzern.

Edeka bietet alternativ Eigenmarken an

Bei der Versorgung ihrer Vierbeiner müssen Edeka-Kunden in Zukunft zur Eigenmarke „Feine Mahlzeit“, „Feine Pastete“, „MediPet+“ oder „Edeka Naturlas“ greifen. Alternativ stehen jetzt auch Purina-Produkte im Regal – die Marke stammt aus dem Hause Nestlé.

Laut Edeka ist der Mars-Rausschmiss keine kurzfristige Protestaktion – sondern soll auf Dauer gelten. (alp/miri)