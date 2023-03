Dieser Hamburger Supermarkt ist ein Star – auch nach seinem Umzug

Mit Google zum Drehort einer Erfolgsserie: Der Supermarkt „Kolinski“ ist der fiktive Handlungsort der Amazon Prime-Serie „Die Discounter“. Zwei Staffeln lang war ein leerstehender Supermarkt in Hamburg-Altona der Drehort – für die dritte Staffel stand nun ein unerwarteter Umzug an. Den Fans blieb dieser nicht unbemerkt und so findet per Google Maps nun jeder zur neuen „Kolinski“-Filiale.

Mit Kunden an der Kasse flirten, Streiche im Kühllager aushecken, auf dem Parkplatz Fußball mit Mats Hummels spielen – die Mitarbeiter des „Feinkost Kolinski“ machen alles, bis auf Arbeiten. In der erfolgreichen Amazon Prime-Serie „Die Discounter“ ist der fiktive Supermarkt in Hamburg-Altona der eigentliche Star. Zwei Staffeln lang diente ein leerstehender Aldi-Markt in der Kieler Straße als Drehort. Nun hängt das blau-gelbe „Kolinski“-Schild jedoch an einem Markt in der Gubener Straße in Jenfeld. Grund für den Umzug: Der vorherige Markt wird zu einer Flüchtlingsunterkunft.

„Die Discounter“-Supermarkt nach Umzug auf Google Maps

Die „neue“ „Kosinski“-Filiale ist nun auf Google Maps zu finden. André Lenthe Die „neue“ „Kolinski“-Filiale ist nun auf Google Maps zu finden.

Auch wenn die Dreharbeiten der dritten Staffel erst vor Kurzem anliefen, den Fans blieb der Ortswechsel nicht unbemerkt: Sogleich erhielt der neue „Feinkost Kolinski“ einen Eintrag auf Google Maps. Bilder der „neuen“ Filiale und vermeintliche Kunden-Bewertungen lassen den Supermarkt hierbei echt wirken. In den Rezensionen schreiben Fans: „Der beste Supermarkt in ganz Deutschland“ oder vergleichen den Markt mit der „Kolinski“-Filiale in Eppendorf – in der Serie, der bekanntlich größte Rivale der Altona-Filiale.

Dritte Staffel von Amazon Prime-Erfolgsserie in Arbeit

Produziert von „Pyjama Pictures“, der Produktionsfirma von Schauspieler Christian Ulmen und Produzent Carsten Kelber, feierten „Die Discounter“ mit ihrer ersten Staffel 2021 große Erfolge. Im Herbst 2022 folgte die zweite Staffel der Mockumentary-Serie, deren Stil an die britische Fernsehserie „The Office“ und deren deutschen Ableger „Stromberg“ angelehnt ist.

Autoren und Regisseure der Serie sind drei junge Hamburger: Bruno Alexander und die Zwillingsbrüder Emil und Oskar Belton. Auch sie stehen vor der Kamera und verkörpern drei Mitarbeiter des bunt, verkorksten „Kolinski“-Universums. Genaue Informationen zur dritten Staffel gibt es noch nicht. Folgt das Filmteam aber seinem bisherigen Rhythmus, können sich Fans ab Herbst 2023 auf die neue Staffel freuen. (mwi)