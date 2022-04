Pornos im Parlament: Abgeordneter tritt zurück

Gleich mehrmals schaute der britische Tory-Abgeordnete Neil Parish Pornos auf seinem Smartphone – mitten im Parlament. Seine Erklärung, warum er beim ersten Mal auf der Internetseite gelandet war, ist mehr als abenteuerlich.

Der 65-Jährige beugte sich am Samstag dem Druck, seinen Posten als Abgeordneter des Wahlkreises Tiverton and Honiton aufzugeben. Die Konservativen in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Devon teilten mit, sie unterstützten die Entscheidung Parishs, sein Mandat abzugeben. Man danke ihm für seinen Dienst in den vergangenen zwölf Jahren. Er war bereits am Freitag von seiner konservativen Fraktion suspendiert worden.

Pornos im Parlament: Tory-Abgeordneter tritt zurück

Parish räumte parallel bei der BBC ein, das pornografische Material auf seinem Handy angeguckt zu haben. Er habe beim ersten Mal im Internet nach Traktoren geschaut und sei dabei auf eine Webseite mit „sehr ähnlichem Namen“ gelangt. „Ich habe es ein bisschen angeschaut, was ich nicht hätte tun sollen“, sagte der Abgeordnete, der gebürtig Landwirt ist. Das zweite Mal habe er sich das Material dann bewusst angeschaut. „Was ich getan habe, war absolut falsch“, sagte Parish. Er bitte dafür um Entschuldigung.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Vorwürfe weiblicher Abgeordneter aus der Tory-Fraktion waren in dieser Woche bekannt geworden. Die Parlamentarierinnen gaben an, einen Kollegen beim Porno-Schauen auf seinem Handy im Plenarsaal gesehen zu haben. Ein Name wurde aber zunächst nicht genannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wenn die Porno-Darsteller klingeln: Sexualaufklärung auf neuseeländisch

Premierminister Boris Johnson hatte sich empört gezeigt und das mutmaßliche Verhalten als „offensichtlich inakzeptabel“ kritisiert. Kurz vor den Kommunal- und Regionalwahlen im Vereinigten Königreich am 5. Mai kam der Skandal für den Premier äußerst ungelegen. (dpa/mp)