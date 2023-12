Polizisten in den Kopf geschossen – kritischer Zustand

Zwei Polizisten sind in Polen angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Wroclaw (Breslau) der Agentur PAP sagte. Die beiden 47 Jahre alten Polizisten wollten einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen.

Der Mann habe dabei unvermittelt mit einer Handfeuerwaffe geschossen und beide Polizisten im Kopfbereich getroffen. Er floh zunächst, konnte aber am Samstagmorgen gefasst werden, wie es weiter hieß.

Polen: Mann schießt mit Handfeuerwaffe auf Polizisten

Er hätte demnach eine sechsmonatige Haftstrafe wegen Betrugs verbüßen sollen. Nun müsse er sich voraussichtlich wegen versuchten Mordes in zwei Fällen verantworten, was mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet werden könne.

Die Universitätsstadt Wroclaw ist Sitz der Woiwodschaft Niederschlesien und liegt rund 230 Kilometer östlich von Dresden. (dpa)