Ungewöhnliche Geräusche: 80-Jährige steigt aus Auto und wird überrollt

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Buchholz in der Nordheide ein Unfall, bei dem eine 80-jährige Frau schwer verletzt wurde. Sie wurde von ihrem eigenen Wagen überrollt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die 80-Jährige fuhr mit dem Auto auf dem Weg in den Interessentenforst von Seppensen (Landkreis Harburg). Plötzlich nahm sie ungewöhnliche Geräusche wahr. Da sie einen technischen Defekt ihres Wagens vermutete, hielt sie an, stieg aus und begab sich hinter das Fahrzeug.

Buchholz: Frau wird von Auto überrollt

Doch auf der winterglatten Fahrbahn und wegen des Gefälles begann das Auto zurückzurollen. Die Frau geriet dabei unter den Wagen, wurde von diesem überrollt und blieb darunter eingeklemmt.

Das könnte Sie auch interessieren: Heftiger Unfall mit Streifenwagen in Hamburg – Polizisten verletzt

Zum Glück bemerkte ein Passant den Vorfall und wählte den Notruf. Die 80-Jährige konnte durch die Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gebracht. Sie soll schwer verletzt sein. Aufgrund der extremen Glätte wurde mittlerweile eine Streuung der Strecke in Auftrag gegeben. (vd)