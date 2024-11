Polizei gelingt empfindlicher Schlag gegen Mafia-Clans

Immer wieder gehen die italienischen Behörden gegen Mafia-Clans vor. Der Polizei gelang nun ein empfindlicher Schlag gegen sie: Im Süden Italiens wurden Dutzende mutmaßliche Mafiosi festgenommen.

Bei einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Italien sind 59 mutmaßliche Mafiosi festgenommen worden. Die Einsätze der Polizei fokussierten sich auf die vor allem im süditalienischen Kalabrien aktive ‚Ndrangheta. Den Festgenommenen werden verschiedene kriminelle Aktivitäten vorgeworfen, die mit der ‚Ndrangheta in Verbindung stehen, darunter Drogenhandel, wie die Carabinieri mitteilten.

Großer Schlag der Carabinieri gegen die organisierte Kriminalität

Etlichen Personen wird demnach vorgeworfen, mit Hilfe mafiöser Methoden am lokalen und regionalen Drogenhandel beteiligt gewesen zu sein. Zahlreiche Verdächtige aus dem Gebiet der kalabrischen Stadt Lamezia Terme in der Provinz Catanzaro werden zudem beschuldigt, weitere Straftaten wie Erpressung und Körperverletzung sowie Waffenhandel begangen zu haben. Die meisten Verdächtigen kamen demnach ins Gefängnis, die übrigen in Hausarrest.

Die italienischen Behörden gehen immer wieder gegen die verschiedenen Clans der organisierten Kriminalität im Süden Italiens vor. Die ‚Ndrangheta, die ihre Wurzeln in Kalabrien hat, mischt im internationalen Drogenhandel mit. Sie verdient ihr Geld aber auch mit Waffenhandel, Geldwäsche und durch Korruption. Der Organisation ist es gelungen, sich immer mehr auch in Norditalien sowie in ganz Europa und dem Rest der Welt auszubreiten. (dpa/mp)