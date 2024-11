Ein bisschen hat es was von „Wünsch dir was“, das Wahlprogramm, mit dem CDU-Chef Dennis Thering im Februar 2025 Erster Bürgermeister in Hambiurg werden will. 10.000 Euro für Hauskäufer soll es geben, Parkplätze für alle, bis zu acht Stunden Kita-Gratisbetreuung, mehr Polizisten, weniger Stau, sauberere Schulklos, ein Stadion für Frauenfußball. Und natürlich Bürokratie-Abbau.