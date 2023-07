Rippenbrüche und Bisse: Plötzlich greifen Delfine Schwimmer an

Das ist ungewöhnlich: Medienberichten zufolge sollen Delfine in Japan mehrere Menschen angegriffen haben, die gerade im Meer schwammen. Und es gibt eine Vermutung, woran das liegt …

Vier Menschen sollen davon berichtet haben, an einem Tag von Delfinen am Badestrand Suishohama in der Präfektur Fukui an Japans Westküste angegriffen worden zu sein, berichtet der „Spiegel” unter Berufung auf die japanische Zeitung „Asahi Shimbun” und die BBC.

Delfine plötzlich aggressiv: Das ist der Grund

Ein Mann habe Rippenbrüche und einen Biss in der Hand davon getragen. Auch ein anderer Mann berichtete von Bissen. Dabei sollen sich die Schwimmer eigentlich im seichten Wasser nahe des Strandes aufgehalten haben.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Der Polizei zufolge sollen sich schon sechs solcher Angriffe in diesem Jahr zugetragen haben. Auch im vergangenen Jahr soll das passiert sein. Die Behörden warnen daher, dass man nicht ins Wasser gehen sollte, wenn man Delfine sieht.

Laut der BBC sollen Wissenschaftler solche Vollfälle damit erklären, dass die Tiere „unglaublich gestresst” seien, wenn sie neben Menschen schwimmen müssten. Auch in Irland soll es aggressive Delfine gegeben haben. (ncd)