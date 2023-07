Zwei Zentauren ringen um einen Fisch: Dieses Sinnbild für die einstige Rivalität zwischen Hamburg und Altona ziert als imposante Brunnenanlage den Platz der Republik vor dem Altonaer Rathaus. Doch das funkelnde Wasserspiel, das eigentlich von April bis September die Passanten beglücken soll, ist verschwunden. Seit Wochen speit kein Fisch mehr. Der trocken gefallene riesige Stuhlmannbrunnen ist nicht der einzige im einst so brunnenreichen Bezirk Altona, bei dem nichts mehr läuft. Was ist da los bei den drögen Brunnen von Altona?

Zwei Zentauren ringen um einen Fisch: Dieses Sinnbild für die einstige Rivalität zwischen Hamburg und Altona ziert als imposante Brunnenanlage den Platz der Republik vor dem Altonaer Rathaus. Doch das funkelnde Wasserspiel, das eigentlich von April bis September die Passanten beglücken soll, ist verschwunden. Seit Wochen speit kein Fisch mehr. Der trocken gefallene riesige Stuhlmannbrunnen ist nicht der einzige im einst so brunnenreichen Bezirk Altona, bei dem nichts mehr läuft. Was ist da los bei den drögen Brunnen von Altona?

Mächtig bäumen sich die Figuren, halb Mann, halb Pferd auf, eigentlich sollten sie in einem Wasserbecken kämpfen, umgeben von Fontänen, stattdessen: ein paar Pfützen, die vom letzten Schauer zeugen, sonst ist alles trocken. „Der Stuhlmannbrunnen befindet sich aktuell leider außer Betrieb“, erklärt Altonas Bezirkssprecher Mike Schlink. „Hintergrund ist ein komplizierter Wasserrohrbruch in der Zuleitung.“ Wann werden die Sockel der gigantischen Figuren denn wieder im Wasser stehen? Wann speien die Fische wieder Fontänen? Unklar, so der Sprecher: „Bedauerlicherweise ist aktuell nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.“

Viele Brunnen in Altona sind außer Betrieb

Der Stuhlmannbrunnen, eingeweiht an Pfingsten 1900, ist eines der beeindruckendste Brunnenbauwerke Hamburgs, aber längst nicht das einzige: Gerade in dicht bebauten Stadtteilen wie Altona-Altstadt und Ottensen wurden in verschiedenen Epochen jede Menge Wasserspiele oder Wandbrunnen an Straßen und Plätzen errichtet, um das Umfeld der Bewohner zu verschönern. 14 sind im Bezirk noch erhalten. Die meisten davon sind außer Betrieb, teilweise seit dem Zweiten Weltkrieg, wie der Chemnitz-Bellmann-Brunnen an der Rainvilleterrasse, in dessen Steinbecken seit 1940 kein Wasser mehr fließt, andere erst seit ein paar Jahren. Der Minerva-Brunnen auf dem Fischmarkt etwa ist seit 2008 ohne Wasser. Trockene Begründung des Bezirksamts: „Instandsetzungsbedürftig.“

Auch der Behn-Brunnen ist trockengelegt. Patrick Sun Auch der Behn-Brunnen ist trockengelegt.

Der Behn-Brunnen in der Grünanlage Königsstraße/Behnstraße sprudelt seit 2021 nicht mehr, auch er müsste instand gesetzt werden. „Eine Instandsetzung kann nur dann erfolgen, wenn Ressourcen, also Geld und Personal vorhanden sind, um tätig zu werden“, heißt es dazu aus dem Bezirksamt. Wie viel so ein Brunnen im Jahr kostet, wollte die SPD Altona im Mai 2022 wissen. Antwort des Bezirksamtes: Der Betrieb des Behn-Brunnens beläuft sich im Jahr auf rund 5500 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: 163 Traumwohnungen in Ottensen zu vermieten, aber wer kann sich das leisten?

Bei beiden Brunnen, dem Minerva- wie dem Behn-Brunnen, müssten die Becken saniert werden und die Technik erneuert. Geld dafür hat der Bezirk zwar im Haushalt 2022/23 aufgeführt, Verkehrs- und Umweltbehörde wollten aber nichts dazu geben.

Wenigstens der Springbrunnen in der Neuen Mitte Altona ist derzeit in Betrieb. Patrick Sun Wenigstens der Springbrunnen in der Neuen Mitte Altona ist derzeit in Betrieb.

Immerhin: Altonas jüngster Springbrunnen, ein rundes Becken in der Neuen Mitte Altona vor der Alten Kleiderkasse, sprudelt derzeit.