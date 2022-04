Auto stürzt 18 Meter aus Parkhaus: Jugendliche tot

Auf der oberen Etage des Parkhauses klafft ein großes Loch in den Begrenzungsgittern, rund 18 Meter tiefer liegt das Wrack eines grünen VW Golf auf der Fahrerseite. Ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger sind in Essen ums Leben gekommen, als sie am Ostersonntag mit einem Auto vom obersten Deck eines Parkhauses stürzten. Die Polizei vermutet, dass sie oben waghalsige Fahrmanöver gemacht hatten. Laut Anwohnern rief das Parkhaus schon öfter die Polizei auf den Plan.

In der Nacht zum Montag stellte die Polizei das Wrack sicher. Es werde jetzt weiter von Experten der Spurensicherung untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Die Ermittler wollen auch anhand des Wracks und Zeugenaussagen klären, welcher der beiden jungen Männer am Steuer gesessen hatte.

Essen: Jugendliche (16,19) stürzen mit Auto vom Parkhaus

Es steht nach Angaben der Polizei aus der Nacht der Verdacht im Raum, dass der Wagen auf dem Parkdeck für Fahrmanöver genutzt wurde – und deshalb durch ein Geländer schoss. Anwohner sagten am Montag, dass es an dem Parkhaus immer wieder Ärger gebe. Auf der obersten Etage würden illegale Partys gefeiert, oft höre man nachts Reifen quietschen. Auch die Polizei habe man schon mehrfach gerufen.

Zwei Jugendliche sind mit ihrem Auto von einem Parkhaus in Essen herabgestürzt und gestorben.

Mit neongelber Farbe hatten die Ermittler am Abend Spuren auf dem obersten Parkdeck nachgezogen. Sie führen in einem Bogen direkt an den Abgrund. Unten auf dem Gehweg, wo das Auto aufgeschlagen war, sah man am Morgen danach noch die Spuren des Feuerwehreinsatzes: Mit Bindemitteln hatten die Einsatzkräfte Öl und Benzin aufgefangen.

Essen: Zwei Jugendliche sterben nach Parkhaus-Sturz

Die jungen Männer waren am Ostersonntag gegen 19.20 Uhr mit dem Auto aus der obersten Etage des Parkhauses im Stadtteil Borbeck gestürzt. Die Rettungskräfte entfernten laut Feuerwehr Teile des Fahrzeugdachs mit hydraulischem Gerät und fanden in dem „total deformierten Fahrzeug“ die jungen Männer – beide nicht ansprechbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Gasvergiftung: Acht Jugendliche sterben in Wochenendhaus

Die Opfer seien unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht worden, dort habe nur noch der Tod festgestellt werden können, teilte die Feuerwehr noch am Sonntagabend mit. Augenzeugen und Familienmitglieder, die zur Unfallstelle gekommen waren, wurden notfallseelsorgerisch betreut. Der 19-Jährige soll aus der Nachbarschaft stammen. Der 16-Jährige lebte laut Feuerwehr in Herne. (dpa/mp)