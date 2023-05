Panne bei der „Tagesschau“ – so reagiert Judith Rakers

Kuriose Panne in der Tagesschau am Montagmorgen. Moderatorin Judith Rakers moderiert den ersten Beitrag der Nachrichtensendung an. Doch plötzlich ist der Ton weg. Davon lässt sich die Nachrichtensprecherin jedoch nicht beirren.

Tonpanne in der 8-Uhr-Ausgabe der ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“: Weil ihr Ansteckmikrofon keinen Ton mehr übertrug, ist die Nachrichtensprecherin Judith Rakers (47) am Montagmorgen auf eine ältere Technik umgestiegen. „Wie ich gerade höre, haben wir keinen Ton. Deshalb mache ich jetzt mal ‚old school‘ mit diesem Mikrofon weiter“, sagte sie und las routiniert weiter die Nachrichten des Morgens vor.

Das könnte Sie auch interessieren: „Tagesschau“: Lustiger Versprecher sorgt für Heiterkeit bei Zuschauern

Die Moderatoren des „ARD-Morgenmagazin“ reagierten im Anschluss an die Nachrichten mit Witz auf das Tonproblem. Das Trio Susan Link, Till Nassif und Peter Großmann moderierte lachend ebenfalls mit schwarzen Handmikros. „Wir erklären uns voll solidarisch“, sagte Nassif. In der 8.30-Uhr-Ausgabe konnte Rakers bereits wieder mit Ansteckmikro vorlesen. (dpa/mp)