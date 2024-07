Paar schläft auf Vorsprung über Bahngleisen ein

Eine Passantin macht in München eine sonderbare Entdeckung und ruft die Feuerwehr. Diese holt ein betrunkenes Pärchen aus einer womöglich lebensgefährlichen Lage.

Ein junges Paar ist in München-Giesing auf dem Vorsprung einer Brücke eingeschlafen und hat sich damit in eine lebensgefährliche Situation gebracht. Eine Passantin bemerkte die beiden jenseits des Geländers der Brücke, die über Bahngleise führt, und hielt ein zufällig vorbeifahrendes Feuerwehrfahrzeug an. Das teilte die Feuerwehr mit.

Demnach habe nicht nur die Gefahr bestanden, dass das Paar von dem Brückenvorsprung stürzen könnte, sondern auch die Möglichkeit eines Stromschlags, da ihre Beine gefährlich nah über der 15.000 Volt führenden Oberleitung hingen. Laut Feuerwehr können solch große Spannungen auch ohne direkten Kontakt zu einem Spannungsüberschlag führen.

Bahngleise mussten gesperrt werden

Während weitere Einsatzkräfte alarmiert und die Bahngleise gesperrt wurden, versuchte man, die Schlafenden zu wecken, ohne sie zu erschrecken. Als sie wach waren, konnte die Feuerwehr die beiden ohne weitere Sicherungsmaßnahmen über das Geländer geleiten.

„Eine logische Erklärung für den ungewöhnlichen Schlafplatz konnten sie nicht geben“, hieß es in der Mitteilung weiter. Ob sich die Betroffenen nun strafrechtlich verantworten müssen, war zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)