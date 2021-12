Omikron-Lage immer dramatischer: „Lockdown light“ in Dänemark

Keine Masken, zurück im Leben: Von der Leichtigkeit, die in Dänemark noch vor Wochen herrschte, ist nichts mehr übrig. Die Inzidenz liegt bei über 900, Omikron breitet sich aus. Kurz vor Weihnachten griff Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nun mit einem „Lockdown light“ durch. Ähnlich dramatisch sieht es in Großbritannien aus.

Omikron führt Dänemark trotz hoher Impfquote zurück in die Pandemie: Am Freitag wurden hier 11.194 neue Corona-Fälle gemeldet. Mehr als ein Fünftel davon sei Omikron, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Insgesamt wurden seit Ende November in Dänemark 11.559 Fälle der neuen Virus-Variante festgestellt.

„Omikron hat sich rasch ausgebreitet, wobei sich ihr Anteil an allen Coronavirus-Fällen jeden zweiten Tag verdoppelt hat“, erklärt die dänische Epidemiologin Lone Simonsen gegenüber ZDF-„Heute“.

Dänemark im Omikron-Hoch: Neuer „Lockdown light“ verhängt

Frederiksen kündigte gestern einen neuen Lockdown an. So sollen Museen, Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Veranstaltungslokale schließen. Restaurants bleiben geöffnet, dürfen aber nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken. Um 23 Uhr ist Feierabend. Außerdem sollen das Impfen und das Testen intensiviert werden. Die neuen Maßnahmen müssen noch vom Pandemieausschuss des Parlaments abgesegnet werden.

Auch in Großbritannien herrscht „Land unter“. Mit 88.376 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gab es am Donnerstag einen neuen Höchststand. Die Zahl der Omikron-Fälle verdopple sich derzeit in weniger als zwei Tagen, erklärte Premierminister Boris Johnson. Der medizinische Chefberater der Regierung, Chris Whitty, fügte hinzu, das Land sei derzeit mit zwei verschiedenen Corona-Epidemien konfrontiert – Delta und Omikron.

Johnson ist noch zurückhaltend mit strengen Maßnahmen oder gar einem Lockdown. Stattdessen rief er nochmals eindringlich zum Boostern auf. Mit Blick auf Großbritannien sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach: Er erwarte auch für Deutschland eine massive fünfte Corona-Welle durch Omikron. (alp/dpa)