Oje! Deutliche Anzeichen für eine Corona-Herbstwelle

Geht’s schon wieder los? Steht Corona kurz vor dem Comeback? Mehrere Kennzahlen deuten darauf hin. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel stieg vergangene Woche um elf Prozent im Vergleich zur Woche zuvor, am stärksten war der Anstieg bei den 50- bis 84-Jährigen.

Leichte Anstiege verzeichnet das RKI auch bei Schätzwerten zu Erkrankten und zu Arztbesuchen. Obendrein hat die Zahl der Corona-Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen zugenommen. Auch der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) hat vor ein paar Tagen nach der Auswertung von PCR-Tests von einer Trendwende gesprochen. Testzahlen in Facharztlaboren sind nämlich zum ersten Mal seit Monaten wieder gestiegen.

Schwere Fälle in Krankenhäusern nehmen bisher nicht zu

Immerhin: Schwere Fälle in Krankenhäusern nehmen wohl bisher nicht zu: Die Rede ist von einer Stabilisierung auf einem Plateau. Generell spricht das RKI weiter von einem hohen Infektionsdruck in allen Altersgruppen.

Weiterhin wird vor allem die Omikron-Sublinie BA.5 nachgewiesen – laut Stichproben zu 96 Prozent. Die Sublinie BA.2.75, die wegen vermehrter weltweiter Ausbreitung beobachtet wird, wurde bisher rund 80 Mal in Deutschland nachgewiesen. Mehr als die Hälfte dieser Nachweise stammt aus der Zeit vom 29. August bis 11. September.

Ist das jetzt schon die neue Welle? Das wird man abwarten müssen. Bisher gab’s in Deutschland sechs Wellen, die aktuellste startete im Juni, ein Enddatum ist noch nicht definiert. Da wegen der Jahreszeit auch wieder mehr Atemwegserkrankungen zu erwarten sind, lässt sich die weitere Entwicklung noch nicht genau abschätzen. (dpa/miri)