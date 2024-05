Rottweiler fällt Kind an (7) und verletzt es schwer

Unglück in Österreich: Ein Rottweiler-Rüde hat ein siebenjähriges Mädchen gebissen und schwer verletzt.

Das Kind war in Leutschach in der Steiermark mit seinem Vater zu Besuch bei Familienangehörigen, die zwei Rottweiler haben, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Als die beiden am Mittwoch auf das Grundstück kamen, sei einer der Hunde plötzlich auf das Mädchen zugerannt und habe es in den Oberkörper gebissen.

Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus rund 60 Kilometer weiter nördlich nach Graz geflogen worden. (mp/dpa)