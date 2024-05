Sie kämpfte mehrere Stunden um ihr Leben, ohne dass Hilfe kam: In Neugraben-Fischbek ist eine 82-Jährige auf dramatische Weise gestorben. Ihre Pflegerin hatte aufgrund des schlechten Zustands der Seniorin den Notruf der Feuerwehr gewählt. Dort wurde sie an den kassenärztlichen Notdienst verwiesen. Doch es kam: niemand. Mit fatalen Folgen.

Sie kämpfte mehrere Stunden um ihr Leben, ohne dass Hilfe kam: In Neugraben-Fischbek ist eine 82-Jährige auf dramatische Weise gestorben. Ihre Pflegerin hatte aufgrund des schlechten Zustands der Seniorin den Notruf der Feuerwehr gewählt. Dort wurde sie an den kassenärztlichen Notdienst verwiesen. Doch es kam: niemand. Mit fatalen Folgen.

Es ist Mittwochmorgen, als eine Pflegerin im Haus von Vera A. in Neugraben-Fischbek die 112 wählt. Ein Notruf. Sie meldet: Die Seniorin sei in einem schlechten Allgemeinzustand. Am anderen Ende der Leitung startet ein Mitarbeiter eine Standardabfrage. Routine. Er prüft, ob die Feuerwehr einen Rettungswagen oder gar einen Notarzt schicken muss.

Er entscheidet sich dagegen – und verweist die Pflegerin an den Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Pflegerin wählt erneut – jetzt die Nummer 116 117. Und kommt nicht durch. Sie versucht es wieder. Vergeblich. Es vergehen Stunden, in denen sich die Lage der 82-Jährigen immer weiter verschlechtert.

Hamburg verzeichnet 500.000 Notrufe im Jahr

Mehr als 500.000 Notrufe erreichen die Einsatzzentrale der Hamburger Feuerwehr im Jahr. Zu viele: Auch nach der Corona-Pandemie war die gigantische Zahl an Notfällen für die Retter der Feuerwehr häufig schlicht nicht schnell genug zu bewältigen. Aus diesem Grund sollte die 116 117, die Notrufnummer der Kassenärztlichen Vereinigung, stärker in den Fokus gerückt werden. Innensenator Andy Grote (SPD) höchst persönlich kam im Januar zur Vorstellung der entsprechenden Kampagne „Die richtige Nummer im richtigen Moment“.

Das Ziel: den Rettungsdienst der Feuerwehr entlasten. Um Menschen, die wirklich in Not sind, wiederum schnellstmöglich versorgen zu können. Patienten mit leichten Erkrankungen hingegen sollen über die 116 117 Hilfe erhalten, ohne dass sofort ein Rettungswagen alarmiert wird. Hierfür wurde ein spezielles Abfragesystem eingeführt, das auch im Fall von Vera A. griff. Über Social-Media-Kanäle wurde dafür sogar in verschiedenen Sprachen geworben. Doch das System läuft nicht rund.

Im Januar dieses Jahres stellte Innensenator Andy Grote zusammen mit Feuerwehrchef Jörg Sauermann und Vertretern der KVA die Kampagne vor. RUEGA Im Januar dieses Jahres stellte Innensenator Andy Grote (z. v. l.) zusammen mit Feuerwehrchef Jörg Sauermann (r.) und Vertretern der KVA die Kampagne vor.

Besatzungen von Rettungswagen berichten der MOPO, dass kaum eine spürbare Verbesserung eingetreten sei. Viele Menschen würden es nach wie vor vorziehen, die 112 zu wählen. Der Grund: Anrufer der 116 117 hingen häufig in Warteschleifen – bis zu 60 Minuten lang, so heißt es.

Keine zeitnahe Hilfe von 116 117

Die Pflegerin und auch Vera A. rufen nach MOPO-Informationen dreimal erfolglos bei der KVA an. Erst nach einem weiteren Telefonat mit der Rettungsleitstelle ruft schließlich ein Mitarbeiter des ärztlichen Notdienstes zurück. Und kündigt einen Arztbesuch in etwa 90 Minuten an. Da ist es fast 11 Uhr. Die Minuten verstreichen – und niemand kommt.

Der Call-Taker in der Einsatzzentrale der Feuerwehr verwies die Anruferin an den Kassenärztlichen Notdienst. (Symbolfoto) RUEGA Der Call-Taker in der Einsatzzentrale der Feuerwehr verwies die Anruferin an den Kassenärztlichen Notdienst. (Symbolfoto)

Nach Ablauf der Zeit meldet sich die Seniorin, die inzwischen wieder alleine zu Hause ist, schließlich noch einmal telefonisch bei ihrem Pflegedienst: Es sei kein Arzt gekommen. Ihr Zustand: sehr schlecht.

In ihrer Not wählt Vera A. schließlich ein letztes Mal die 112 – dieses Mal schickt die Feuerwehr einen Rettungswagen. Als die Sanitäter eintreffen, können sie jedoch nur noch einen Reanimationsversuch starten. Am Nachmittag erhält der Pflegedienst die Nachricht, dass die Dame verstorben sei.

Nach dem Tod von Vera A. herrscht Fassungslosigkeit – so auch bei Edith G. (85), einer Nachbarin der Verstorbenen. Die Seniorin hatte das Drama von Beginn an mitbekommen. „Das letzte was ich von Vera sah, war, wie man noch versucht hat, sie zu reanimieren“.

Edith G. (86) wohnte direkt neben der Verstorbenen. Sie ist fassungslos. RUEGA Edith G. (86) wohnte direkt neben der Verstorbenen. Sie ist fassungslos.

Im Fall Vera A. hat sich inzwischen die Hamburger Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Nach MOPO-Informationen wird geprüft, ob das Dezernat Interne Ermittlungen eingeschaltet werden muss, das möglichen Straftaten von Amtsträgern nachgeht.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung will man auf MOPO-Nachfrage von langen Wartezeiten nichts wissen. „Die Zeit, die vergeht, bis ein Anruf im ärztlichen Bereitschaftsdienst des Arztrufs Hamburg (116 117) von einem Disponenten persönlich entgegengenommen wird, beträgt im Durchschnitt 90 Sekunden“, so ein Sprecher. Lediglich bei der Terminservicestelle, die ebenfalls über die 116 117 erreichbar sei, könne es in seltenen Fällen zu längeren Wartezeiten kommen.

Zu dem Sachverhalt um die tote Seniorin hieß es nur: „Der vorgetragene Vorfall ist bekannt. Wir sind derzeit mit der internen Aufarbeitung der Sachlage beschäftigt.“ Eine MOPO-Anfrage an die Hamburger Feuerwehr ergab, dass man den Fall ebenfalls intern aufarbeiten muss, bevor eine Stellungnahme erfolgt.