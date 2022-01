„Nur Idioten sterben an Corona“: Impfgegnerin stirbt an Covid

Sie war eine der aggressivsten und prominentesten Corona-Leugnerinnen in den USA, hetzte gegen Impfstoffe und behauptete, nur „Idioten“ würden an Covid sterben: Jetzt ist Cirsten Weldon selbst tot, gestorben an Covid-19.

Verschwörungsschwurbeleien und Fake News waren ihr täglich Brot: Die US-Amerikanerin Cirsten Weldon hatte ihr Leben dem Kampf gegen die Corona-Bekämpfung gewidmet.

Sie hetzte auf ihren Social-Media-Profilen gegen die US-Regierung unter Joe Biden, forderte die Erhängung des US-Virologen Anthony Fauci, rief zur Nichteinhaltung von Schutzmaßnahmen auf und soll einmal sogar Menschen in einer Impf-Warteschlange angeschrien und beleidigt haben, berichteten mehrere US-Medien. Es existieren Videoaufnahmen von Weldon, in denen sie behauptet, „nur Idioten“ würden an Corona sterben.

Cirsten Weldon: Ihr letztes Foto zeigt sie mit Sauerstoffmaske

Das Virus ließ sich jedoch von ihren Parolen und ihrer Aggressivität nicht beeindrucken: Im Dezember steckte sich Weldon mit Corona an. Anfang Januar postete sie ein Foto aus dem Krankenhaus auf Instagram. Es ist ein Selfie und zeigt die 64-Jährige an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, ihr Gesicht wird von einer riesigen Sauerstoffmaske verdeckt.

„Bin fast in einem Krankenhaus in Kalifornien an einer bakteriellen Lungenentzündung gestorben“, schrieb Weldon zu dem Foto. Dass diese laut US-Medien durch die Corona-Infektion ausgelöst wurde, schrieb sie allerdings nicht.

Am 6. Januar soll Weldon den Berichten zufolge den Kampf gegen Covid verloren haben – obwohl sie selbst stets die Gefahr des Virus herunterspielte und behauptete, es sei überhaupt nicht tödlich. Gefährlich seien nur Impfungen und andere Medikamente gegen Corona, so ihre Überzeugung. Einem Bericht des Portals „Daily Beast“ zufolge soll die 64-Jährige eine Behandlung mit dem Covid-Mittel Remdesivir, das auch bei der Infektion von Ex-US-Präsident Donald Trump zum Einsatz kam, im Krankenhaus abgelehnt haben.

Zuletzt starben mehrere Covid-Leugner an Covid

Weldon war erklärter Trump-Fan und hing der Verschwörungsgruppe QAnon an. Sie erreichte mit ihren Lügen und Hetzereien zehntausende Follower, meist aus dem rechten Spektrum.

Sie ist indes nicht die einzige prominente Corona-Leugnerin, die dem Virus erlag. Wie der „Spiegel“ zusammengetragen hat, starb auch der US-Radiomoderator und Impfgegner Douglas Kuzma Anfang Januar nach einer Corona-Infektion. Schon Anfang Dezember erwischte es Marcus Lamd, ebenfalls Moderator und Impfgegner. Im August starb QAnon-Aktivist Robert David Steele an Covid, obwohl er die Existenz der Krankheit leugnete. (mik)